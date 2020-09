Lindepaviljoen herleeft: vijf keer meer bezoekers deze zomer emz

04 september 2020

20u42 2 Zoersel Waar de toeristische sector in de coronacrisis stevig in de klappen deelde, mag het Lindepaviljoen in Zoersel net terugblikken op een succesvolle zomer. Op heel wat dagen kwam er vijf keer zoveel volk over de vloer in vergelijking met vorige zomer. “Dat komt vooral door onze nieuwe wandel- en fietsbrochures, Waar de toeristische sector in de coronacrisis stevig in de klappen deelde, mag het Lindepaviljoen in Zoersel net terugblikken op een succesvolle zomer. Op heel wat dagen kwam er vijf keer zoveel volk over de vloer in vergelijking met vorige zomer. “Dat komt vooral door onze nieuwe wandel- en fietsbrochures, de fietsroute langs de korte keten en de stoomtramfilm ”, aldus toerismeschepen Olivier Rul (Open Vld).

Waar het Lindepaviljoen vorig jaar enkel op zondag open was, deed het deze zomer ook op zaterdag open. De ‘staycation’ zorgde voor heel wat extra bezoekers. “Vorige zomer hadden we gemiddeld ongeveer tien tot twintig bezoekers. Deze zomer is dat echt exponentieel gestegen. Sommige dagen waren dat er tot vijf keer meer. Ik ben echt gecharmeerd”, zegt Rul.

Brochures

De toename kan dus niet verklaard worden door de extra openingsdagen, want ook de cijfers per dag spreken boekdelen. De gemeente en Toerisme Zoersel hebben dan ook extra inspanning geleverd om hun inwoners te overtuigen de toerist in eigen dorp uit te hangen. Verouderde fiets- en wandelroutes in Zoersel werden geactualiseerd. Er werden vier fietsroutes ontwikkeld naar stadjes in de buurt: Herentals, Lier, Hoogstraten en Turnhout. En het bestuur kwam in samenwerking met Toerisme Zoersel met een fietstocht langs de plekjes van de korte keten en leuke ontspanningsplekjes in eigen gemeente. Al die hernieuwde of gloednieuwe routes zijn in brochurevorm verkrijgbaar in het Lindepaviljoen.

Ook Land van Playsantiën, het toeristisch samenwerkingsverband tussen Zoersel, Malle, Zandhoven, Lille en Ranst, droeg haar steentje bij. Het lanceerde een stoomtramfilm en vier nieuwe fietsroutes in het spoor van de spoortram, die indertijd de Kempen met de koekenstad verbond. Ook het Lindepaviljoen ligt op de route. De film is daar op groot scherm te zien. Dat trok extra bezoekers.

Nieuw leven inblazen

De positieve cijfers geven Rul moed voor de toekomst. Binnenkort zal het Lindepaviljoen immers omgetoverd worden tot een toeristisch infopunt voor Zoersel en Land van Playsantiën. “Zelfs nu dat nog maar in haar kinderschoenen staat, is het al een succes. En dat in zo’n dramatisch jaar als dit. Het is dus mogelijk om in de locatie nieuw leven te blazen. Binnenkort zullen we de buitenomgeving aanpakken. Er komt ook een overdekte picknickplaats. Tegen de zomer van 2021 moet het hele project af zijn. Het wordt een lokaal infopunt in de Kempen met een winkeltje voor lokale producten. Maar we zullen er ook interactieve exposities en boerenmarkten organiseren.”