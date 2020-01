Lief klein vogeltje is nieuw wapen in strijd tegen processierups: “Mees kan zorgen tot 85% minder nesten” emz

15 januari 2020

13u02 8 Zoersel Het Zoersels gemeentebestuur wil een nieuwe processierupsenplaag in de aankomende zomer vermijden door in te zetten op de mees, de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. De leerlingen van de basisschool zullen 350 nestkastjes voor de mezen maken.

De afgelopen jaren merkte de gemeente Zoersel een duidelijke toename van de processierupsenplaag. In 2019 ontving de Zoerselse milieudienst een recordaantal meldingen van aangetaste eiken. Dat had ook veel jeuk en irritatie tot gevolg. Het kostenplaatje voor de bestrijding van de processierups liep op tot meer dan 100.000 euro. De verdelging van de nesten gebeurde niet bepaald milieuvriendelijk.

Alternatieve bestrijding

“Onder leiding van een landbouworganisatie voerde de Nederlandse gemeente Westerveld in 2018 een interessant experiment uit om de verdelgingskosten te drukken”, klinkt het bij schepenen voor Milieu Marc De Cordt (Groen) en voor Openbaar Groen Danny Van de Velde (N-VA). “Ze namen een aantal maatregelen om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te lokken, waaronder het hangen van nestkastjes voor mezen. Het resultaat was verbluffend: vergeleken met een controlegebied zonder maatregelen, telde de regio mét maatregelen 85 procent minder nesten van processierupsen”,

Net als de Malse schepen Wouter Patho (N-VA) pleitte voor meer biodiversiteit in de strijd tegen de processierups, wil ook Zoersel op een ecologische manier de processierupsenplaag aanpakken. In samenwerking met de Zoerselse basisscholen werkt het gemeentebestuur een project rond nestkastjes voor mezen uit. De komende dagen zullen de leerlingen met het aangekochte hout van de gemeente ongeveer 350 huisjes timmeren: “Een deel daarvan zullen de gemeentediensten plaatsen op locaties waar Zoersel de voorbije jaren het zwaarst getroffen werd en waar er een verhoogd risico op een plaag is in de komende jaren”, zeggen Van de Velde en De Cordt. “Met dit project bereiken we een dubbel doel: we bestrijden de processierups op een ecologische en efficiënte manier, en door onze jeugd heel nauw te betrekken, leren we hen ecologisch te denken én te handelen!”, klinkt het.

Biodiversiteit

Het gemeentebestuur zal daarnaast inzetten op andere ecologische maatregelen om de biodiversiteit te stimuleren. Zo wil ze de natuurlijke vijanden van de processierups laten gedijen. Daartoe moeten onder meer het verruigen van de bermen, aangepaste beplanting en voldoende water tijdens de droge maanden aan bijdragen: “En laat de processierups nu maar komen, wij zijn gewapend!”, besluiten Van de Velde en De Cordt.