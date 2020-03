Lezers kunnen boeken bestellen bij hoofdbibliotheek in Zoersel emz

24 maart 2020

14u55 0 Zoersel Door de coronacrisis moeten ook de bibliotheken minstens tot 5 april hun deuren sluiten. In Zoersel kunnen gebruikers nog wel materialen bestellen en op afspraak afhalen.

De coronamaatregelen noodzaakte ook de Zoerselse bibliotheken hun dienstverlening aan te passen. Er werd besloten in beperkte mate over te schakelen op een afhaalsysteem. Gebruikers kunnen hun materialen op afstand bestellen. Vervolgens kunnen die op afspraak afgehaald worden in de hoofdbibliotheek. Naargelang de situatie vordert en hoe de bibliotheek die werkwijze ervaart, kan dat afhaalsysteem uitgebreid worden naar de bibliotheken in deelgemeentes Halle en Sint-Antonius.

Bestellen en afhalen

Aan materialen bestellen zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet u inwoner van Zoersel zijn en al lid zijn van de bibliotheek. Er worden momenteel immers geen nieuwe lidmaatschappen aangemaakt. Iedere gebruiker kan maximum vijf materialen aanvragen, waaronder boeken, luisterboeken, strips, dvd’s en strips. Tijdschriften bestellen is niet mogelijk. Enkel de materialen die in de hoofdbibliotheek in Zoersel beschikbaar zijn, kan u aanvragen. Alvorens u een bestelling indient, moet u via de catalogus checken of de materialen beschikbaar zijn.

Bij de aanvraag dient u de volgende gegevens te vermelden: voor- en achternaam, rijksregisternummer of lidkaartnummer, telefoonnummer en te bestellen titels met vermelding van type, titel en auteur. De aanvraag kan telefonisch of via e-mail gebeuren van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur in de voormiddag. De volgende werkdag dient de bestelling opgehaald te worden in de bibliotheek in Zoersel (Dorp 54) tussen 10 en 12 uur. De gebruiker ontvangt daarvoor een bevestiging per telefoon of via e-mail met het tijdstip van afhalen.

Bestellingen moeten één voor één afgehaald worden in de inkomhal van onze bib in Zoersel. Er mag maar één bezoeker tegelijkertijd in de inkomhal aanwezig zijn. De materialen staan reeds op uw naam uitgeleend. Er zal geen contact zijn met een bibliotheekmedewerker. De bestellingen zullen alfabetisch gerangschikt staan op een boekenwagen. De gebruiker neemt uw bestelling en verlaat onmiddellijk het gebouw. De bibliotheek vraagt om het datum en tijdstip te respecteren. Wanneer de bestelling niet opgehaald wordt, zal die geannuleerd worden.

Reserveringen van boeken kunnen eveneens enkel op afspraak afgehaald worden, indien de reservatie in Zoersel klaar staat. Klaarstaande reservaties worden niet geannuleerd en blijven geldig. Van zodra de bib opnieuw open gaat, kunnen de gereserveerde materialen nog steeds opgehaald worden.

Materialen verlengen

Er werd overigens besloten alle materialen die vanaf 1 maart moesten binnengebracht worden, automatisch te verlengen tot 27 april. Andere materialen werden niet verlengd, maar de boete zal echter tijdens de sluitingsperiode niet verhogen. Gebruikers kunnen geleende materialen nog wel 24/24 inleveren in de boekenschuif aan de hoofdbibliotheek in Zoersel.