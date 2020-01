Leo Van Rossum wint cultuurprijs: “Een dichter met hoofd én handen” emz

28 januari 2020

14u04 0 Zoersel Afgelopen zondag heeft de cultuurraad van de gemeente Zoersel in de bibliotheek de jaarlijkse cultuurprijs uitgereikt aan Leo Van Rossum (62). De Zoerselaar zorgde in december met zijn wandeling van de Kleine Prinses wederom voor een magische sfeer in de gemeente. “Maar ook mijn tweede boek over Zoersel “ ‘t Is ni miër lek a ‘t gewest is.” heeft volgens mij een belangrijke rol gespeeld in de erkenning”, zegt Leo. Hij gaat naar huis met een beeldje van edelsmeedkunstenaar en Zoersels ereburger Danielle Goffa.

Sinds 1996 reikt de gemeente Zoersel zijn cultuurprijs uit aan wie zich verdienstelijk heeft gemaakt in het culturele leven. Dit jaar ging de cultuurprijs naar een Zoerselaar in hart en nieren, namelijk Leo Van Rossum. Ook Annemarie Van der Leest, specialist in de ambacht van het kantklossen, Jan Denissen, de voorzitter van de heemkundige kring Groot-Zoersel en Fons Christiaensen, bestuurslid van de Landelijke Gilde en bezieler van talrijke initiatieven, kregen een eervolle vermelding.

Zoersoloog

Als bestuurslid van de Landelijke Gilde was Leo Van Rossum één van de bezielers van de Dag van de Landbouw op Einhoven. Verder zet hij zich in voor Samana Sint-Elisabeth en richtte hij Oxfam Wereldwinkel Zoersel op. Verder is Leo ook auteur en dichter. Twaalf jaar geleden schreef Leo met ‘Van hoëre zegge’ zijn eerste boek over Zoersel. “Een hoogtepunt van Leo als creatieve duizendpoot. Als Zoerseloog wil hij, begeesterd door zijn geboortedorp, tal van kleine weetjes, anekdotes en curiositeiten nalaten voor de toekomstige generaties”, vat cultuurschepen Michaël Heyvaert samen. In 2019 gaf hij “ ‘t Is ni miër lek a ‘t gewest is.” uit in eigen beheer. “Aan de hand van losse blaadjes en foto’s stelde hij een boek samen over de geschiedenis van Zoersel, zijn boerderijen en gebouwen, anekdotes, stoeten, processies en liedjes die dreigden verloren te gaan”, aldus Heyvaert. Ook Verstreken waardeert zijn twee werken: “Zijn lof op het Zoerselse boerenleven houdt de Zoerselaar een soort achteruitkijkspiegel voor”, klinkt het.

Na de succesvolle trollenwandeling in december 2018, startte Leo al in januari 2019 in samenwerking met buurtgemeenschap Den Overkant aan zijn volgende kunstproject. Afgelopen december en begin januari konden de Zoerselaars genieten van de wandeling ‘De Kleine Prinses’ aan de boskapel op de Herentalsebaan. “Een meesterwerk van de Franse literatuur tot leven gebracht in het Zoersels bos. Dankjewel Leo, je bent een dichter met hoofd én handen”, besluit Verstreken.