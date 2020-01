Leerlingen Teken- en Woordacademie presenteren hun gedichten in een doosje emz

29 januari 2020

16u40 0 Zoersel Ook de gemeente Zoersel laat de poëzieweek niet aan zich voorbijgaan. Op 1 februari zorgen de leerlingen van de Woord- en Tekenacademie met ‘Poëzie in een doosje’ voor een interactieve ervaring.

Van 30 januari tot 5 februari viert Vlaanderen de week van de poëzie. Ook in Zoersel valt er dan heel wat te beleven rond de kunst van het dichten. Op zaterdagvoormiddag 1 februari presenteren de leerlingen van de Woord- en Tekenacademie ‘Poëzie in een doosje’, waarbij jong talent allerlei gedichten op originele wijze brengen. Voor die poëtische voormiddag staken ze met behulp van hun leerkrachten de bib in een retro jasje.

‘Poëzie in een doosje’ vindt plaats op zaterdag 1 februari in de bibliotheek van Zoersel tussen 9 en 12 uur.