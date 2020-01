Leeggespoten brandblussers, graffiti en ingegooide ruiten in leegstaande school: “Een pretpark voor vandalen” emz

23 januari 2020

12u38 0 Zoersel De afgelopen weken werd de leegstaande school aan de Lindedreef in Halle-Zoersel het slachtoffer van vandalenstreken. De vandalen gooien ruiten in om vervolgens brandblussers leeg te spuiten of smadelijke graffiti aan te brengen op de muren: “Het is niet te geloven”, klinkt het bij conciërge Jef Van Hemeldonck (77).

In 2017 fusioneerde de gemeentelijke en vrije scholen in Halle-Zoersel tot de gemeentelijke basisschool Pierenbos. Sindsdien staat de vroegere Sint-Martinusschool van de nonnetjes uit Vorselaar aan de Lindedreef leeg. De voorbije jaren was het leegstaand gebouw een ideaal doelwit voor vandalen. Maar de afgelopen weken is de toestand serieus verergerd. “Ik merkte aan de witte ramen dat er iets niet klopte. Verschillende brandblusapparaten zijn hier leeggespoten, waardoor de vloer van de lokalen spierwit zijn. Dat is ronduit schandalig. Die brandblussers zijn immers erg duur”, zegt Jef.

Hakenkruizen

De leegstaande school ligt er maar rommelig bij. De muren van de lokalen zijn beklad met smadelijke graffititekeningen als fallussymbolen en hakenkruizen. Een huls van een rookbom en een lege fles wijn slingert rond. De conciërge Jef heeft er stilaan genoeg van. “Ook brandstichting is hier geen uitzondering”, zegt hij. Vorige week zag hij nog iemand wegvluchten uit het schoolgebouw: “Ik zag dat het licht aan was en ging een kijkje nemen. De inbreker sprintte weg via de achterdeur. Ik zou willen dat het hier beter afgesloten wordt, al gaat dat weinig oplossen. Als ze binnen willen geraken, breken ze op de een of andere manier wel binnen. Ook de politie zegt dat er weinig aan te doen valt”, vertelt Jef.

Gemeenteraadslid van h-EERLIJK ZOERSEL Tom Sleeuwaert ijvert ervoor de lokalen leeg te halen. “Het is hier echt een pretpark voor vandalen. Als de gehele inboedel en rommel weggehaald wordt, dan hebben ze hier niks meer te zoeken”, klinkt het. Schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde (N-VA) erkent het probleem. “Ik zal aan de gemeentelijke diensten de opdracht geven om de schoollokalen leeg te halen”, zegt hij.