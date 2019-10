Ledverlichting aan twee voetbalvelden en sporthal Toon Verheijen

14 oktober 2019

12u13 1 Zoersel De gemeente Zoersel neemt deel aan het project ‘Overal Stroomversnellers’ van het Vlaams Energieagentschap. Het project wil gemeenten stimuleren om over te schakelen naar ledverlichting. Twee voetbalclubs en een sporthal zullen overschakelen op de zuinigere verlichting.

“Vanuit Zoersel zijn er drie dossiers ingediend”, zegt schepen Koen Paredaens (N-VA). “De voetbalclubs van Halle en Sint-Antonius willen led-verlichting rond hun speelveld. Als gemeentebestuur gaan we voor ledverlichting in de sporthal van de school Beuk & Noot. Alle drie de dossiers zijn goedgekeurd. de twee voetbalclubs mogen samen net geen 22.000 euro verdelen. Voor de verlichting in de sporthal werken we samen met Zonnewind uit Zandhoven. De investering wordt door Zonnewind gedaan en door de gemeente terugbetaald à rato van de besparing die we realiseren op de huidige energiefactuur. Er zijn dus geen investeringskosten voor de gemeente. Nadat de investering ‘afbetaald’ is, wordt de hele verlichtingsinstallatie overgedragen aan de gemeente zodat wij ook later kunnen genieten van een verlaagde energierekening.”

Subsidies

“En er is nog goed nieuws voor de voetbalclubs. Op de volgende gemeenteraad kan een nominatieve toelage voor de helft van de verkregen subsidie (net geen 11.000 euro) worden goedgekeurd. Verder zit nog een subsidie voor energiebesparende maatregelen van 9.867,50 euro voor KFC Sint-Martinus Halle in de pijplijn.”