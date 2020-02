Land van Playsantiën gelast valentijnswandeling af vanwege stormweer emz

07 februari 2020

17u47 0 Zoersel Storm Ciara strooit ook roet in het eten bij Land van Playsantiën. Het toeristisch samenwerkingsverband voelt zich genoodzaakt zijn valentijnswandeling van 9 februari in Zoersel af te lassen. “We willen de veiligheid van de zeshonderd wandelaars niet in gevaar brengen”, klinkt het.

Ons land bereidt zich voor op storm Ciara. Het stormweer heeft een grote invloed op heel wat activiteiten die zich buiten afspelen. Ook Land van Playsantiën, een toeristisch samenwerkingsverband tussen gemeentes Zoersel, Malle, Ranst, Zandhoven en Lille, is zich daarvan bewust. De vzw organiseert in januari en februari in ieder van zijn gemeentes een winterwandeling met culinaire stops onderweg. Voor de wandeling van zondag 9 februari doorheen Zoersel werden 600 mensen verwacht. Wegens het stormweer werd echter besloten de valentijnswandeling af te lassen. “Zondagnamiddag worden windstoten voorspeld van meer dan 110 kilometer per uur. Het grootste gedeelte van de wandeling loopt door de bossen van Halle, waar het gevaar voor omvallende bomen bij zware storm uiteraard heel groot is”, licht de organisatie toe.

