Laat uw feestelijke kurkdoppen recycleren

19 december 2019

18u33 14

Met Kerstmis en Nieuwjaar in het vooruitzicht draait de kurkindustrie overuren. Pas na lange tijd kan kurkeiken schors geoogst worden. Daarom doet de gemeente een oproep de kurken doppen te laten recycleren in het atelier van Monnikenheide.

De vraag naar kurk is groot. Zeker tijdens de feestdagen gaan de wijn-, cava- en champagneflessen met kurken stop massaal over de toog. Kurk wordt gemaakt van de schors van de kurkeik. Het oogsten daarvan kan pas twintig jaar na het aanplanten van de boom. Door de grote vraag naar kurk wordt er echter te snel geoogst, waardoor de bomen ziek worden.

De recyclage van kurk is dan ook van groot belang. In Malle gebeurt dat in het kurkatelier van Monnikenheide. Voor de bewoners van de instelling voor mensen met een fysieke of mentale beperking met verblijven in Zoersel is dat ook een fijne tijdbesteding. Daarnaast vormt de selectieve inzameling van kurken stoppen een belangrijke bijdrage voor een beter milieu.

De inzamelpunten voor de kurken stoppen zijn het kurkatelier zelf op de Antwerpsesteenweg in Malle. In Zoersel kan u terecht bij Monnikenheide, het administratief centrum, de bib van Halle, de OXFAM wereldwinkel in Sint-Antonius, het recyclagepark in Zoersel, de gemeentelijke basisschool de Kiekeboes.