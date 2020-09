Kwetsbare Zoerselaars krijgen laatste schijf Vlaamse coronasteun in september 2021, CD&V eist snellere verdeling emz

28 september 2020

17u39 1 Zoersel Inwoners met een beperkt inkomen in Zoersel krijgen 150 euro. Dat bedrag wordt in de vorm van Zoerselcheques uitbetaald in drie schijven: op 1 oktober, 1 april 2021 en 1 september 2021. Oppositiepartij CD&V begrijpt niet waarom die spreiding een jaar moet duren en wil dat de verdeling sneller gebeurt. “De ruime verdeling is nodig zodat ze er tot eind volgend jaar mee kunnen rondkomen”, legt schepen voor Sociale Zaken Cindy Van Paesschen (N-VA) uit.

De Vlaamse regering heeft de gemeente Zoersel 29.800,56 euro toegekend ter ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. OCMW Zoersel besloot iedere Z-passer - inwoners met een beperkt inkomen die over een gemeentelijke kortingskaart beschikken - 150 euro te betalen. Dat bedrag wordt uitbetaald in drie schijven van telkens vijf Zoerselcheques van tien euro: op 1 oktober, 1 april 2021 en 1 september 2021. “We begrijpen dat we mensen beter niet in één keer een groot bedrag toekennen, maar dat een gespreide uitbetaling een meer verantwoorde besteding ten goede komt en mensen zo gedurende een langere periode extra ondersteuning krijgen. We zien echter niet in waarom de spreiding over een jaar moet gebeuren”, reageert Inge Diels (CD&V), die 1 oktober, 1 januari 2021 en 1 april 2021 als alternatief voorstelt. Die data vindt schepen Van Paesschen te kort op elkaar volgen. “De coronacrisis is nog niet gedaan. Met de waardebonnen kunnen de Z-passers levensmiddelen, kledij en schoolspullen kopen. Het is de bedoeling dat ze er lang genoeg mee rondkomen”, beargumenteert ze.

Aandacht voor gezinssituatie

Een tweede twistpunt voor CD&V Zoersel is dat iedere Z-passer hetzelfde bedrag krijgt. De oppositiepartij zou liever een verdeling zien op basis van de familiale situatie. “Alleenstaanden moeten alle kosten dragen, terwijl samenwonenden kosten kunnen delen. Bovendien kost een volwassene meer dan een kind”, redeneert CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers. Daarom stellen de CD&V’ers voor om alleenstaanden 225 euro aan Zoerselcheques toe te kennen. Voor samenwonende volwassenen zou dat 195 euro per persoon zijn. Voor elk minderjarig kind wil de partij 150 euro aan waardebonnen voorzien. De meerderheidspartijen blijven echter bij 150 euro per Z-passer. “Die vaste som leek ons het meest geschikt. Ook kinderen hebben veel spullen nodig. Grote gezinnen hebben dan weer meer af te betalen”, meent Van Paesschen.

Automatische toekenning

Wel ging het bestuur mee in het idee van CD&V om automatisch het consumptiebudget toe te kennen aan Z-passers en hen de waardebonnen niet steeds te laten aanvragen. “Dat was een goed idee. Het levert onze administratie ook minder werk op. Het is niet omdat het voorstel van de oppositie komt, dat we het moeten afketsen”, besluit Van Paesschen.