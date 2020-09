Kwetsbare Zoerselaars krijgen 150 euro in de vorm van lokale waardebonnen emz

03 september 2020

10u10 0 Zoersel Alle Z-passers van de gemeente Zoersel krijgen 150 euro. Dat bedrag is Vlaamse consumptiebudget wordt uitbetaald in drie schijven van telkens vijf Zoerselcheques van tien euro. Dat plan zal schepen voor Sociale Zaken Cindy Van Paesschen (N-VA) op de volgende gemeenteraad voorleggen. Daar stuurde oppositiepartij CD&V Zoersel dan ook sterk op aan.

Op de extra OCMW-raad van 25 augustus uitte CD&V Zoersel haar bezorgdheid over kwetsbare bewoners. Op die groep heeft de coronacrisis volgens de oppositiepartij sterk ingehakt. Ook het feit dat maar de helft van de klanten de weg naar de sociale kruidenier terugvonden na de corona baart de CD&V’ers zorgen.

29.800,56 euro

Gelukkig komt er hulp van de Vlaamse overheid. De steunmaatregelen voor kwetsbare gezinnen werkte CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers als Vlaams volksvertegenwoordiger mee uit in het parlement. In totaal stelt de Vlaams overheid 58.032,67 euro ter beschikking aan Zoersel. “28.232,11 euro is bestemd voor het lokaal armoedebeleid, 29.800,56 is bestemd voor het lokaal consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen”, weet Schryvers te vertellen.

CD&V hoopt dat de gemeente daarvoor spoedig een plan uitwerkt. “In het belang van de getroffen Zoerselaars is het absoluut nodig om snel te schakelen en een plan uit te werken over hoe de subsidies het best kunnen worden ingezet”, aldus Schryvers. “Dat plan moet bepalen hoe het consumptiebudget moet worden besteed en hoe dat zal worden ingezet. Het moet tegen de volgende gemeenteraad (15 september, red.) klaar zijn”, vult CD&V-gemeenteraadslid Elke Sels aan.

Zoerselcheque

Daarvoor heeft de oppositiepartij al een voorstel. “Nu Zoersel met de Zoerselcheque al een aantal jaren beschikt over een bonnensysteem, kan het consumptiebudget hier gemakkelijk op geënt worden. Ook voor de lokale middenstand kan dit een extra steun zijn”, zeggen Schryvers en Sels nog.

Dat is ook het plan dat schepen voor Sociale Zaken Cindy Van Paesschen heeft opgevat. “Iedere Z-passer (inwoners met een beperkt inkomen die over een gemeentelijke kortingskaart beschikken, red.) krijgt 150 euro in Zoerselcheques. Die bedeling gebeurt in drie keer 50 euro: op 1 oktober, op 1 april en op 1 september. Daar kunnen ze dan voedsel, kledij en schoolspullen mee kopen. En dat is met cheques van telkens 10 euro. Dikwijls willen de Z-passers zich kleine dingen aanschaffen, maar niet alle winkels geven geld terug op de bonnen.”

Andere subsidies

Naast het consumptiebudget heeft de gemeente Zoersel heel wat andere sociale subsidies gekregen. Het gaat onder meer over de 28.232,11 euro voor lokaal armoedebeleid, maar ook 3.256 euro bestemd voor federale voedselhulp, 50 euro premie voor iedere leefloner van 1 juli tot 31 december en een algemene COVID-19-steun van 62.463 euro.

De aanbesteding van het consumptiebudget heeft Van Paesschen samen met het doel van de andere subsidies in een volledig plan opgezet. Dat zal ze op de komende OCMW-raad toelichten als agendapunt. “Zo weet iedereen duidelijk welke subsidies er zijn”, aldus Van Paesschen.