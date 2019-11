KWB Zoersel zamelde al meer dan 4.000 euro in: “We willen de rolstoelfiets sponsoren” Ewoud Meeusen

23 november 2019

19u42 0 Zoersel Verschillende leden van de fietsclub van KWB Zoersel zamelden al meer dan 4.000 euro in kader van de Warmste Week: “Met het opgehaalde bedrag willen we WZC ‘De Buurt’ een cheque bezorgen om een deel van de kosten van zijn rolstoelfiets te recupereren”, vertelt Wim Molly van het kernbestuur van fietsclub KWB Zoersel.

Sinds september zetten verschillende leden van de fietsclub zich in voor het woonzorgcentrum ‘De Buurt’: “We wilden al langer iets doen voor het goede doel. Lut Lambreghts, een lid van onze club, werkt als animatrice en zorgkundige bij ‘De Buurt’. Zij vertelde dat het woonzorgcentrum een rolstoelfiets wilde aankopen. We besloten ons daarvoor in te zetten.”

WK wielrennen, drinkbussen en granola

In september zond de wielerclub het WK wielrennen uit op groot scherm in ‘De Buurt’, waar de bezoekers geld konden inzetten op hun favoriet. Verder verkochten ze ondertussen al 1.000 zakjes granola en 300 drinkbussen aan 5 euro per stuk: “De rolstoelfiets kostte het woonzorgcentrum 6.000 euro. Ons doel was 3.000 euro op te halen, maar we zitten nu al ruim over de 4.000 euro. Op die manier kunnen we toch een deel van de kosten recupereren, of kan het woonzorgcentrum het investeren in een bergplaats voor de rolstoelfiets”, besluit Wim.