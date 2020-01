KVLV viert nieuwe naam ‘Ferm’ met cake en glühwein emz

26 januari 2020

14u26 0 Zoersel Afgelopen vrijdagavond kondigde de vrouwenvereniging KVLV haar naamsverandering naar ‘Ferm’ aan. Dat liet het bestuur van de Zoerselse afdeling niet ongemerkt voorbijgaan. Zaterdagvoormiddag trakteerde ze de Zoerselse Vrouwen met Vaart op een deurmat met het opschrift ‘Ferm’, glühwein en een stukje cake.

De wortels van KVLV liggen bij de Boerinnenbond, die ontstond in 1911. Toen die vrouwenvereniging zestig jaar bestond, veranderde ze in Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen (KVLV). Sinds 2006 komt KVLV naar buiten onder de noemer ‘Vrouwen met Vaart’. Op vrijdag 24 januari besloot de beweging zich te herdopen tot ‘Ferm’.

Daarover is ook het bestuur van de lokale afdeling in Zoersel tevreden. Volgens de bestuursleden werden de Zoerselse vrouwen in 1925 verenigd. “De burgemeester Catharina Van Hemeldonck heeft dat toen nog mee opgericht”, klinkt het. Doorheen de jaren groeide de Zoersel vrouwenbeweging uit tot een van de grotere verenigingen in haar gemeente.

Jong en oud

In het kader van de naamsverandering kwamen een groot deel van de 160 leden op zaterdagvoormiddag 25 januari samen aan de bibliotheek van Zoersel. “De vrouwenvereniging vormt een grote bijdrage aan het sociale leven, het is een ware verrijking”, klinkt. Ferm Zoersel vindt het dan ook belangrijk de toekomst veilig te stellen. “We zoeken nog te verjongen. En dat is aardig aan het lukken”, zeggen de bestuursleden.