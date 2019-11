Kunstverzamelaar verkoopt artistieke stukken voor goede doelen: “Het leven is niet alleen nemen, maar ook geven” Ewoud Meeusen

21 november 2019

16u30 0 Zoersel Op 23 en 24 november verkoopt kunstverzamelaar Bert van den Auwelant (69) in Zoersel stukken uit zijn collectie. Ook andere kunstenaars, galerij-eigenaars en verzamelaars stelden kunststukken ter beschikking voor de verkoop. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds en StigWA: “Soms is het ook tijd om voor andere mensen iets te doen”, vertelt van den Auwelant.

Het aanbod aan kunststukken van internationaal befaamde kunstenaars voor de verkoop oogt indrukwekkend: van Appel en Lindström tot Alechinsky en Bart Ramakers. Al 45 jaar lang verzamelt Bert van den Auwelant kunst voor zijn collectie ‘Domein Artilant’. Van den Auwelant koos voor een kunstverkoop, en geen veiling. Op die manier zijn er kunststukken in verschillende prijsklassen te koop: “De prijzen liggen een stuk onder de eigenlijke galerieprijzen. Kunst moet je nu eenmaal delen”, legt van den Auwelant uit.

Leveranciersbedrijf ganzenlever

Van den Auwelant was lange tijd hobbyist-kunstverzamelaar. Vijfentwintig jaar geleden startte hij zijn zijn eigen leveranciersbedrijf in ganzenlever en truffels NIVO-finess. Van den Auwelant beseft dat ganzenlever een omstreden product is, maar hij laat de ganzen op ethische en diervriendelijke wijze kweken. Toen zijn zoon het bedrijf vorig jaar grotendeels overnam, kreeg van den Auwelant meer tijd voor zijn kunstproject.

Goede doelen

Als lid van de Rotaryclub wil een deel van zijn kunstcollectie via een verkoop ten gelde maken voor het goede doel: “Het leven is geven en nemen. Alle kunstwerken hebben een minimumprijs. Wat daarboven op komt, schenk ik aan Kinderkankerfonds of stigWA”, verduidelijkt van den Auwelant.

Toen van den Auwelant twee jaar geleden de diagnose Parkinson kreeg, besefte hij dat er ook anderen waren die dezelfde miserie ondergingen. Een deel van de winst gaat naar Kinderkankerfonds. Het andere deel schenkt van den Auwelant aan stigWA, een project van het psychiatrisch zorgcentrum Bethaniën dat psychische hulpverlening wil afhelpen van zijn stigmata: “Jongeren moeten een toekomst hebben, ook al hebben ze psychische problemen”, vertelt van den Auwelant.

Eregast

Zondag krijgt de kunstverkoop hoog bezoek van Brits kunstenaar William Sweetlove. De wereldbefaamde kunstenaar stelde al tentoon in onder meer Miami, Parijs en Italië. Hij is bekend voor zijn ‘cracking arts’: met synthetisch, gerecycleerd materiaal maakt hij enorme kunstwerken. Dit weekend staan onder meer zijn laatste Havana-pinguïns te koop.

Op vrijdagavond tussen 17u00 en 19u00 is er een preview. Zaterdag 23 november en zondag 24 november kunnen de kunstwerken gekocht worden in ‘ Domein Artlant’ in Zoersel. De inkom bedraagt 10 euro.