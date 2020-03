Koppel dat tot begin juni in Australië dreigde vast te zitten, dan tóch thuis geraakt emz

26 maart 2020

12u59 0 Zoersel Afgelopen middag zijn Zoerselaars Jos Vekemans, gemeenteraadslid van h-EERLIJK ZOERSEL, en zijn vrouw Anita Hunninck dan toch thuis geraakt. Ze Afgelopen middag zijn Zoerselaars Jos Vekemans, gemeenteraadslid van h-EERLIJK ZOERSEL, en zijn vrouw Anita Hunninck dan toch thuis geraakt. Ze dreigden door de coronacrisis hun familiebezoek tot begin juni te moeten verlengen omdat ze nog geen medisch attest hadden om de transit naar Bangkok te maken. Omdat Thailand de regels voor reizigers woensdagmiddag versoepelde, konden ze alsnog op de laatste vlucht richting Europa geraken, door op het laatste nippertje een ‘Fit to Fly’-bewijs vast te krijgen.

Jos en Anita verbleven sinds eind februari in het West-Australische dorpje Binningup-beach bij Anita’s zus en haar man. Hun terugvlucht vanuit Perth via Bangkok stond gepland op woensdag 25 maart. Die raakte in het gedrang door de coronacrisis. Op dinsdagmiddag kregen ze het bericht dat ze enkel zouden kunnen terugvliegen als ze in het bezit waren van een medisch attest dat kon bewijzen dat ze coronavrij waren.

Verschillende dokters in de buurt mochten echter geen attest afleveren van het Gouvernement. “Als we voor woensdag rond half 5 in de namiddag niet aan boord zaten, moest ons verblijf tot begin juni verlengd worden”, verduidelijkt Jos. Omdat ze in Australië bij familie verbleven en in Halle-Zoersel iemand in hun huis verbleef, had dat in principe geen grote problemen opgeleverd.

Versoepeling

Afgelopen woensdagvoormiddag besloot de Thaise overheid de regels te versoepelen. Reizigers hadden enkel een ‘Fit to Fly’-attest nodig om door te mogen reizen. Dat mocht een dokter noch het ziekenhuis in Buneton uitschrijven. “Het was ondertussen al 11 uur. We hadden alle hoop op de terugvlucht al opgegeven.” Toen de huisdokter van Anita’s schoonbroer Paul hoorde van de problemen, was hij na overleg met enkele collega’s en het Gouvernement toch bereid een ‘Fit to Fly’-attest te verschaffen aan het koppel.

De vlucht vanuit Perth naar Bangkok liep door de strenge controles een uur vertraging op. “We hebben in looppas onze overstap naar Brussel gehaald. Na een vlucht van in totaal 20 uur raakten we toch thuis. Wel moeten we nu thuis twee weken in quarantaine verblijven”, besluit Vekemans.