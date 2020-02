Kom, kom, kom, kom! Prachtduif siert gevel van Descheemaecker Pigeon Center ADA

08 februari 2020

Wie door de Raymond Delbekestraat rijdt Sint-Antonius-Zoersel zal de nieuwe muurschildering ongetwijfeld al gezien hebben. De metershoge duif siert er de zijgevel van het Descheemaecker Pigeon Center. Hoewel, zeg niet zomaar duif tegen de tweede beste nationale duif van vorig seizoen.

De komende vijf zondagen zullen duizenden bezoekers afzakken naar Sint-Antonius-Zoersel voor wat de hoogdagen van de duivensport is. Het Descheemaecker Pigeon Center is het grootste duivenkweekstation van de wereld en daarvoor werd een gloednieuw bezoekerscentrum bijgebouwd naast het reeds bestaande duivenmuseum. En de blikvanger is ongetwijfeld de metershoge duif. Dé duif van de duivensport met ringnummer 8.818: winnaar van de zilveren medaille op alle nationale vluchten.

Het kunstwerk is van de hand van Bart Smeets uit Mechelen. Hij was er in totaal een zeven dagen mee bezig om dit prachtstuk af te leveren.