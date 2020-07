Kleine paadjes en fietsverbindingen krijgen versneld betere LED-verlichting Toon Verheijen

17 juli 2020

07u47 0 Zoersel Nog dit jaar zal de openbare verlichting in het Kikkerpadje in Halle en in de omgeving van Beuk & Noot voorzien worden van LED-verlichting. Daarna volgen de Krekelenberg, de Liersebaan, het fietspad naast KFCE en het fietspad van de wijk Kievitheide naar Westmalle aan de beurt. Oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL maakt dat nieuws bekend nadat die partij daar een jaar geleden al om vroeg.

De gemeenteraad van Zoersel besliste eind vorig jaar om de openbare verlichting over te dragen aan Fluvius zoals veel andere gemeenten al gedaan hebben. Allemaal met het om op de omschakeling naar LED-verlichting wat voor de gemeente een besparing moet geven op de energiefactuur én het is beter voor het milieu. Bovendien kan er flexibeler mee omgesprongen worden in wanneer de lichten moeten branden en wanneer niet. Fluvius gaat dat allemaal doen, maar het zijn de gemeentebesturen wel die bepalen wat er eerst moet aangepakt worden.

Afgevoerd

“Op de gemeenteraad van april vorig jaar had h-EERLIJK ZOERSEL voorgesteld om op de fietsverbindingen de straatverlichting prioritair om te schakelen naar LED”, zegt Jos Vekemans. “Hierdoor zouden andere, meer flexibele brandregimes ingesteld kunnen worden om bijvoorbeeld op vrijdag, zaterdag en zondag op deze plaatsen het licht langer te laten branden.” Het voorstel werd toen echter afgevoerd. In mei bracht de oppositiepartij het dossier opnieuw ter sprake en pleitte ze er opnieuw voor om prioritair de verlichting aan te pakken op de fietsverbindingen tussen de dorpskernen, in de omgeving van verenigingslokalen en -terreinen en op de plaatsen waar buurtbabbels georganiseerd worden.

Akkoord

De meerderheid heeft het plan nu verder uitgewerkt en zal naast een aantal andere zware verbruikspunten ook de voorstellen van h-EERLIJK ZOERSEL aanpakken. Zo zullen in 2020 het Kikkerpadje en Ter Beuken (de weg naast Beuk & Noot) omschakelen naar LED. Aan Beuk & Noot zullen ook extra lichtpalen geplaatst worden. Volgend jaar worden de Krekelenberg, de Liersebaan, het fietspad naast KFCE en het fietspad van de wijk Kievitheide naar Westmalle aangepakt. Verder gaf schepen Danny Van de Velde ook aan dat er een weekendregime zou komen waarbij op bepaalde verbindingen en plaatsen het licht langer blijft branden. “We zijn verheugd met deze aangepaste prioriteiten die volledig in lijn liggen met ons voorstel van vorig jaar”, zegt Tom Sleeuwaert. “Willen we mensen op de fiets krijgen, en dat is ook een van de belangrijke intenties van dit nieuwe bestuur, dan moet dit veilig kunnen, ook ’s avonds.”

Evenementen

h-EERLIJK ZOERSEL herhaalt zijn vraag om naast de fietsverbindingen ook versneld werk te maken van de verledding van plaatsen waar er evenementen plaatsvinden. Op die manier kan op het Sint-Teunisplein, Einhoven, het dorpsplein van Halle en Zoersel, enz. de verlichting flexibeler worden ingesteld. Volgens de meerderheid zouden deze locaties pas ergens tussen 2022 en 2026 aangepakt worden.