Kledingwinkels en kappers blijven open op Hemelvaart: “Zo kunnen we de klanten beter spreiden” emz

21 mei 2020

18u42 10 Zoersel Op de Handelslei in Sint-Antonius Zoersel hebben heel wat handelszaken op Hemelvaart toch hun deuren open gehouden. Dat was vooral voor de kledingzaken en kappers een logische keuze na acht of negen weken sluiting. “We hebben genoeg thuisgezeten”, zegt kapper Jurgen Marien van Jurgen’s Classic Barbershop.

Ondanks de feestdag bleef het in het handelscentrum van Sint-Antonius Zoersel levendig afgelopen donderdagnamiddag. Aan Jurgen’s Classic Barbershop was het zelfs aanschuiven geblazen. Het kapsalon is pas sinds dinsdag open en vond het niet meer dan normaal op Hemelvaart klanten te ontvangen. “We doen wat we kunnen. De klanten zijn heel begripvol. Voor velen komt het niet meer aan op een week”, zegt Jurgen.

Het is een iets andere manier van werken. Iedere werknemer en klant draagt een mondmasker. Na iedere kappersbeurt wordt alles ontsmet. Of hij veel ‘quarantainecoupes’ binnenkrijgt? “Dat valt best mee. Meestal zijn die een beetje bijgewerkt door de vriendin. En als de klanten lang haar hebben, is dat de ideale moment om er eens iets anders mee te doen”, lacht de kapper.

Groene lichtjes

Terwijl sommige zaken uitzonderlijk open doen op Hemelvaart, is het voor Lotte Beyltiens van kledingwinkel Lot’Toute haar eerste keer dat ze überhaupt op deze feestdag haar deuren kan openen. De opening van haar winkel was op 6 maart. Een week later moest ze door de lockdown haar zaak noodgedwongen sluiten. “Ik heb geprobeerd veel online te verkopen, maar dat is toch niet hetzelfde. Voor ons is de voorbije anderhalve week al druk geweest. Vooral de etalage is blijkbaar een blikvanger. Na twee maanden wachten kunnen nieuwsgierige klanten de collectie toch ook eens effectief komen ontdekken”, vertelt ze.

Iets verderop heet ook boetiek Guapa Fashion haar klanten welkom. Aan de ingang tonen de lichtjes of je binnen kan of niet. Afgeplakte vakken moeten voor sociale afstand zorgen. “Omdat ik een vrij persoonlijke service bied, was het de eerste dagen toch wel druk. Op afspraak werken leek me moeilijk. Om zoveel mogelijk kopers te kunnen adviseren, besloten we op Hemelvaart ook te werken. Zo kunnen we de klanten toch een beetje spreiden”, zegt eigenares Patrice Clé.