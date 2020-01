Klanten tuincenter schenken 10.000 euro aan zorginstelling Monnikenheide: “Ik kan hier bloemetjes verzorgen” emz

07 januari 2020

13u28 0 Zoersel Dinsdagmorgen overhandigde Rijmenants in Zandhoven een cheque van 10.000 euro aan zorgcentrum Monnikenheide. De klanten van het huis- en tuincenter namen enthousiast deel aan de afrondingsactie aan de kassa. Het Zandhovense bedrijf draagt Monnikenheide een warm hart toe. Cliënt Jan Van Den Sande (50) werkt al vijf jaar als vrijwilliger bij het huis- en tuincenter: “Het is plezant tussen de mensen te zijn”, zegt hij.

Ook het huis- en tuincenter Rijmenants nam deel aan de Warmste Week. Tussen 1 november en 23 december 2019 konden de klanten aan de kassa ervoor kiezen om hun rekening af te ronden met een bedrag naar keuze: “Het initiatief was heel laagdrempelig. Op die manier schonken ook vele kopers 10 of 20 cent aan het goede doel”, zegt Famke Pauwels, hoofd van marketing bij Rijmenants. De succesvolle actie leverde 8808 euro op: “Dat hebben wij zelf dan afgerond tot 10.000 euro”, klinkt het. De opbrengst van het initiatief gaat naar Monnikenheide.

Leeftuin

Voor het zorgcentrum met hoofdzetel in Zoersel is de financiële steun meer dan welkom. In het voorjaar start de vzw immers met het aanleggen van een bewegings- en belevingstuin in het domein aan de Monnikendreef: “We willen een groene omgeving van bomen en planten combineren met bewegingstoestellen. In de toekomst kunnen we dat concept dan kopiëren naar andere vestingen van Monnikenheide”, zegt Johan Vermeeren, pedagogisch directeur van Monnikenheide.

Begeleid werken in tuincenter

Vele van de cliënten komen immers tot rust in een groene omgeving. Sommigen kunnen en mogen nog een stap verder gaan dan een frisse neus halen. Zo werkt Jan Van Den Sande (50) al vijf jaar in het huis- en tuincenter Rijmenants in. Iedere dinsdag en donderdag rijdt hij met de fiets naar Zandhoven: “Het is een heel fijne samenwerking. Ik kan hier de bloemetjes verzorgen en de plantjes water geven”, vertelt hij. In het tuincentrum wordt hij begeleid door Danny Beukeleers: “Het is belangrijk dat hij bij iemand terecht kan als hij ergens mee zit”, vertelt Kristel Sommen, jobcoach van Monnikenheide.

De driehoekssamenwerking zorgt ervoor dat een cliënt als Jan tussen de mensen en klanten kan zijn: “Ondanks onze ateliers is dat iets wat Monnikenheide zelf niet bieden kan”, zegt directeur Johan. Volgens jobcoach Kristel doet het Jan deugd dat hij een groep collega’s in het arbeidsleven heeft waar hij zich welkom voelt. Ook voor Rijmenants is Jan echt een meerwaarde: “Het is niet de bedoeling dat het hier een opvangcentrum is. Jan heeft hier echt wel meer dan genoeg taken te vervullen”, zegt Karolien Balus, de contactpersoon bij Rijmenants in de samenwerking met Monnikenheide.

Cliënten in arbeidsveld

Niet alleen in het huis- en tuincenter Rijmenants werken cliënten van Monnikenheide. Het zorgcentrum probeert hen op basis van de haalbaarheid, het talent en de mobiliteit een kans te bieden in het dagelijkse werkveld: “Eén van onze cliënten had de droom als verpleegster in het ziekenhuis aan de slag te gaan. Maar ze wist zelf dat dat niet ging wegens haar beperking. Nu brengt ze wel de post rond in het ziekenhuis. Dat is een complexe taak, maar ze doet dat fantastisch”, vertelt jobcoach Kristel.

Nadat de cliënten de eerste dagen ondersteund worden door Monnikenheide, kunnen ze onder begeleiding van het bedrijf aan de slag: “Zo werken er cliënten van ons als vrijwilliger in de meest uiteenlopende branches: politie, brandweer, slager, bibliotheek, kleuterschool, drankhandel, ziekenhuis, speelgoedwinkel, onthaal bij de gemeente... We proberen voor iedereen iets te zoeken dat bij hem of haar past”, licht jobcoach Kristel toe.