Kinderfiets ontlenen voor 20 euro per jaar : Velotheek opent eind oktober de deuren op domein PC Bethanië Toon Verheijen

10 oktober 2019

15u06 0 Zoersel Enkele leden van CD&V Zoersel en Schilde hebben donderdag een van de eerste kinderfietsjes afgeleverd aan de nieuwe Velotheek die eind oktober de deuren opent op het domein van PC Bethanië op de grens van Malle en Zoersel. “We hopen dat het systeem later ook kan uitgebreid worden naar fietsen voor volwassenen, maar dan vooral voor minderbedeelden”, aldus de CD&V.

Het systeem van de Velotheek bestaat al op enkele plaatsen en wordt nu onder impuls van de drie gemeentebesturen van Zoersel, Malle en Schilde samen met de Kringwinkel De Cirkel, Selab , Kina en PC Bethaniën ook in de Voorkempen geïmplementeerd. Het principe is eenvoudig. Mensen betalen een lidmaatschap van 20 euro en kunnen dan voor hun kind(eren) een fietsje gebruiken. Per fiets betalen ze ook nog een waarborg van 20 euro. Wanneer de fiets te klein wordt, kan die opnieuw binnengebracht worden en kan er een nieuwe grotere fiets meegenomen worden. Wie zelf een oud fietsje aanlevert voor het systeem, moet geen lidmaatschap betalen. “Het is een zeer goed idee want bij heel wat gezinnen blijven fietsen toch maar ergens staan in een garage en zo kunnen ze nog optimaal gebruikt worden”, vertelt Klaus Stoll, de verantwoordelijke van de Velotheek en ook van het fietsatelier dat al een tijdje actief is op het domein van PC Bethanië. Het fietsatelier herstelt fietsen van het personeel en bewoners van Bethanië. “Ondertussen hebben we naast de fietsjes van CD&V Zoersel en Schilde ook al andere fietsen in ontvangst mogen nemen. Het is wel de bedoeling dat enkel inwoners van Malle, Zoersel en Schilde hier terechtkunnen.”

Uitbreiden

Leden van CD&V Zoersel en Schilde kwamen donderdag ook enkele fietsjes afleveren. Zij steunen vol het initiatief van de gemeenten Zoersel, Schilde en Malle. “Tijdens de vorige legislatuur werden de eerste stappen gezet om dit project te verwezenlijken”, zeggen Katrien Schrijvers, Roel Van Elsacker en Hans Hansen. “Het is goed nieuws voor alle gezinnen, maar ook voor de sociale tewerkstelling en op deze manier belanden hopelijk ook veel minder nog bruikbare fietsen op het containerpark. We hopen ook dat het systeem later kan uitgebreid worden naar fietsen voor volwassenen, vooral dan voor de meer kwetsbare gezinnen.”

Uren

Vanaf eind oktober kan iedereen elke vierde woensdag van de maan tussen 12 en 15 uur terecht voor een fiets te ontlenen. Het binnenbrengen van fietsen kan op dinsdag van 13.30 tot 16 uur en op donderdag van 9.30 tot 12 uur. Voor wie dan niet kan, wil CD&V Zoersel en CD&V Schilde een geste doen en de fiets komen ophalen. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@zoersel.cdenv.be of surfen naar www.schilde.cdenv.be.