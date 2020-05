Kick- en thaiboksers hervatten training zonder fysiek contact: “Het is nu vooral schaduwboksen” emz

27 mei 2020

09u53 0 Zoersel De Zoerselse De Zoerselse kick- en thaiboksers van ‘Sukhothai Gym’ hebben dinsdagavond na twee maanden verplichte pauze hun trainingen hervat aan de oude voetbalterreinen van KFCE Zoersel. Dat gebeurde zonder fysiek contact. En laat dat nu net hetgeen zijn wat eigen is aan gevechtssport. “Het is wel even aanpassen”, zegt clubvoorzitter Sammy Kampers.



De gloednieuwe club bestond nog geen maand of het moest haar trainingen stilleggen door de coronacrisis. De zestigtal aangesloten kinderen, jongeren en volwassenen mochten als gevolg hun bokshandschoenen twee maanden aan de kant leggen. Op dinsdagavond volgde de langverwachte heropstart. De dojo op de Kapelstraat werd ingeruild voor de oude voetbalterreinen van KFCE Zoersel, zodat de training in open lucht kon doorgaan. “Normaal gezien bestaat een groot deel van de training uit oefeningen samen doen, het ‘sparren’. Dat gaat nu wel niet. Het is nu vooral het trainen van de spieren via core-training en schaduwboksen.”

Opnieuw bewegen

Voor een aantal leden is dat ‘sparren’ net het meest aangename aan het kick- en thaiboks. “Sommigen hebben inderdaad afgezegd omdat ze het liefst met contact trainen. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben”, vertelt Sammy. Andere kick- en thaiboksers zijn in hun nopjes enkel en alleen omdat de trainingen al opnieuw mogen doorgaan. “We zijn blij om weer te bewegen”, lachen de gevechtssporters.