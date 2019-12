Kerstbootcamp voor het goede doel Ewoud Meeusen

13u01 5 Zoersel Op donderdagavond 19 december doet voeding- en bewegingscoach Jolien Coenen (25) de mensen flink zweten voor het goede doel. In de turnzaal van Halle-Dorp organiseert ze een ludieke bootcamp in kerstthema in het kader van de Warmste Week. De opbrengst gaat naar dagverblijf ‘t Vonderke in Merksplas.

Al genoeg cake gegeten of soep gedronken voor de Warmste Week? Dan kan u toch nog het goede doel steunen door deel te nemen aan de kerstbootcamp van Access 2 Joy. De voeding- en bewegingscoach Jolien Coenen organiseert de bootcamp in het kader van de Warmste Week. Er wordt gewerkt aan de spierkracht en de conditie van de deelnemers. De opbrengst gaat naar ‘t Vonderke in Merksplas. “Zelf had ik niet echt een band met een goed doel. Via mijn klanten kwam ik dan terecht bij ‘t Vonderke, een dagverblijf voor kinderen en jongeren met een mentale beperking. De opbrengst van de sportactiviteiten kan de vzw Mekanders investeren in een nieuw gebouw en inrichting voor het dagverblijf”, zegt Jolien. Inschrijven voor de kerstbootcamp op donderdag 19 december om 19.30 uur in Halle-Zoersel kan nog via de website van Access 2 Joy. Wie het leukst verkleed is, wint een prijs. Op zondagvoormiddag 22 december organiseert Access 2 Joy ook een sessie acroyoga voor kinderen (10 uur) of volwassenen (11 uur) in Halle-Zoersel ten voordele van ‘t Vonderke.