Kerkconcert brengt afwisseling van orgel- en klavecimbelmuziek emz

10 oktober 2020

19u35 0 Zoersel De Zoerselse Pescheurgenootschap organiseert in samenwerking met de gemeente Zoersel en het Festival der Voorkempen op vrijdag 23 oktober een concert in de Sint-Elisabethkerk in Zoersel. Het historische Pescheurorgel van de kerk wordt afgewisseld met de klavecimbel.

In 1702 bestelde de toenmalige pastoor van de Sint-Elisabethparochie in Zoersel een orgel bij de Hendrik Pescheur, een orgelmaker in Berchem. Aan hem ontleent het Pescheurorgel haar naam. De lokale Pescheurgenootschap verwijst dan weer naar het type orgel. Het is die vereniging die opnieuw een concert organiseert. Daarbij staat het historische orgel in de belangstelling. Muzikant Ben Van Nespen zorgt voor een programma aangepast aan de specifieke eigenschappen van het orgel en het klavecimbel.

Coronaproof

Het concert zal met respect voor de geldende coronamaatregelen doorgaan. Een mondmasker is verplicht, er wordt ontsmettende gel voorzien aan de ingangen en tussen personen of bubbels moet een sociale afstand bewaard worden. De organisatie vraagt zoveel als mogelijk op voorhand te reserveren en te betalen. Kaarten liggen aan de ingang klaar in een omslag. Op die manier zijn concertgangers geregistreerd. Wie de dag zelf komt, kan enkel binnen indien er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het aantal plaatsen is beperkt door de coronacrisis.

Begeleiders brengen de bezoekers naar een veilige plaats en trachten daarbij rekening te houden met de wensen van de luisteraars. Na het concert is een drankje nuttigen niet nodig, maar zal de kerk rij per rij ontruimd worden.

Het concert vindt plaats op vrijdag 23 oktober om 20 uur. Een ticket kost 15 euro. Voor 65-plussers is dat 12 euro, studenten tot 25 jaar mogen binnen aan een prijs van 3 euro. Tickets boeken kan via www.webshop.zoersel.be. Meer informatie via info@festivaldervoorkempen.be.