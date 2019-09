Katrien Schryvers (CD&V-Zoersel): “Het loopt al maanden de spuigaten uit met De Lijn” Toon Verheijen

25 september 2019

17u55 0 Zoersel Buurgemeenten Malle en Lille hebben De Lijn al flink op de vingers getikt door de gebrekkige dienstverlening van de voorbije weken en vooral ook het gebrek aan communicatie. Ook Vlaams parlementslid en oppositieraadslid Katrien Schryvers (CD&V) laat van zich horen. De partij zal op de volgende gemeenteraad ook aandringen op een gesprek met De Lijn.

Katrien Schrijvers is het meer dan beu. “Het loopt de spuigaten uit”, zegt Schryvers. “Mensen kunnen al maanden niet meer rekenen op de aangekondigde tijden en weten vaak zelfs niet of ze op hun bestemming zullen geraken met het openbaar vervoer. Doordat er zoveel bussen niet rijden, staan reizigers vaak langer dan een uur of zelfs twee uur te wachten.” Schryvers, die ook Vlaams Parlementslid is, diende op 5 september al een parlementaire vraag in over de problematiek om zo ook de bevoegde minister aan te sporen tot actie. Op een antwoord op deze vraag is het echter nog wachten. “Niet verwonderlijk dat mensen alternatieven zoeken,” vindt Schryvers, “Zo jagen we de mensen weer in de auto. En dat is natuurlijk allerminst wenselijk. Noch met het oog op de verkeersdrukte, noch vanuit milieuvriendelijke overwegingen. Er wordt zoveel geïnvesteerd om mensen aan te moedigen te bus te nemen. Denk bijvoorbeeld aan elektronische aankondigingsborden of het voorzien van een busstrook op de autosnelweg. Wij willen dat ons gemeentebestuur erop aandringt dat er op zeer korte termijn maatregelen worden genomen om de bussen tussen Turnhout en Antwerpen langs de N12 en langs de E34 die onze gemeente aandoen opnieuw regelmatig te laten rijden, dat er een een actieplan uitgewerkt wordt om dergelijke problemen naar de toekomst toe te vermijden en dat de communicatie vlotter en beter verloopt.”