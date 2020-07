Kaap van dertig bezoekers bereikt? Rood licht aan de Zoerselse bibliotheek! emz

01 juli 2020

16u55 1 Zoersel De bibliotheek in Zoersel past de coronamaatregelen creatief toe. Als het maximum toegelaten aantal bezoekers van dertig personen bereikt is, zet een bibliotheekmedewerker met een schakelaar het verkeerslicht aan de ingang van rood op groen. Een inventie van Renier Vanzurpele, gemeentelijk medewerker van de dienst openbare werken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Voorlopig heeft het licht nog niet op rood gestaan, al scheelde het niet veel. “Ik merk dat iedereen in deze fase van de coronacrisis toch makkelijker zijn weg naar de bibliotheek vindt. Bij de heropening zaten we een aantal keer tegen de dertig bezoekers”, zegt bibliothecaris Erik Breuls.

Binnenkort verhuist het verkeerslicht waarschijnlijk naar het filiaal in deelgemeente Sint-Antonius, waarvoor het eigenlijk ook bedoeld was. “Daar kunnen voorlopig maar 15 personen tegelijk binnen”, vertelt Bruels. Later zal het licht ook gebruikt worden voor activiteiten met kinderen.

Kranten lezen toegestaan

In de bibliotheek zijn de richtlijnen met mondjesmaat aan het versoepelen. Na de fysieke heropstart op dinsdag 26 mei. Vanaf woensdag vraagt de bibliotheek niet meer om alleen op bezoek te komen, maar is een contactbubbel weer welkom. Daarnaast kunnen bezoekers opnieuw kranten doornemen in de leeszaal, al is een mondmasker dragen daarbij wel verplicht. Andere veiligheidsmaatregelen als de sociale afstand en handen ontsmetten blijven van krant.