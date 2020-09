Junior Pieter Van Laer rijdt zondag het BK in Koksijde: “Van mij mag het een sprint worden” Hans Fruyt

17 september 2020

15u04 0 Zoersel Tweedejaarsjunior Pieter Van Laer (WAC Team) heeft een eerste zege beet. In een sprint met dertien verraste de kerel uit Zoersel vorige zaterdag in Heultje onder meer Gianluca Pollefliet en Dries De Pooter, komende zondag in Koksijde respectievelijk topfavoriet en gevaarlijk outsider op de Belgische titel.

Samen met ploegmaat Noah Vandenbranden won Gianluca Pollefliet, nadat het wielerseizoen deze zomer weer op gang werd gebracht, meer dan de helft van de wegkoersen. De sprintzege van Pieter Van Laer vorige zaterdag mag als een stunt gezien worden.

“Drie- of vierhonderd meter van de streep was er nog een bocht”, blikt Van Laer terug naar de finale in Heultje. “Toen we met dertien voorop raakten dacht ik dat het ideaal zou zijn om als tweede uit die bocht te komen. Maar dat was niet makkelijk. De kans dat je die tweede positie kon verliezen was groot omdat iedereen er wou zitten. Dus kwam ik als eerste uit die laatste bocht en ging ik de sprint meteen aan. Op de streep hield ik nog een lengte over. In een spurt kan ik mijn mannetje staan, maar uitschieters liet ik nog niet noteren. Voor de coronabreak sloot ik Zepperen-zepperen als zevende af. Dankzij de ploegleiding konden we deze zomer in Tsjechië en Duitsland koersen. In Tsjechië werd ik eens tiende, in Duitsland elfde. Recent reed ik ook de Omloop van Valkenswaard, een wedstrijd over deels onverharde wegen. Die koers sloot ik als twaalfde af.”

Daags na zijn overwinning in Heultje werd Van Laer derde in Lommel. Daar moest hij in de spurt de duimen leggen voor Noah Vandenbranden en Pieter Van Waas, één van zijn ploegmaats. De tweedejaarsjunior kan met vertrouwen naar het BK dat zondag in Koksijde wordt gereden. Arnaud De Lie, uittredend Belgisch kampioen en recent derde op het EK in Plouay, start als topfavoriet. Gianluca Pollefliet en Noah Vandenbranden zijn z’n voornaamste uitdagers. “Sprinten is mijn ding, ik ben heel explosief, dus mag het kampioenschap voor mij op een spurt eindigen”, aldus Pieter Van Laer die daags na het BK studies geneeskunde aanvangt. “Om mee te gaan in een ontsnapping met vier of vijf ben ik niet sterk genoeg.”