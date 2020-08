Jongerenafdeling h-EERLIJK ZOERSEL kaart gebreken fit-o-meter aan, gemeente ontevreden over manier waarop emz

18 augustus 2020

18u14 1 Zoersel De jongerenafdeling van h-EERLIJK ZOERSEL heeft de gebreken van de fit-o-meter in het park van Halle aangekaart. De jongerenvoorzitter Julie Fierens stelde na een test vast dat een aantal toestellen onveilig of instabiel zijn. Volgens schepen van Openbare Werken Danny Van de Velde (N-VA) betreurt de gang van zaken. “Het is jammer dat het via sociale media gebeurt en niet met een melding aan de technische dienst.”

Vroeger gebruikte Fierens de fit-o-meter vaak, al was dat door de coronamaatregelen al even geleden. “Deze week ging ik met m’n vriendin lopen in het park in combinatie met oefeningen van de fit-o-meter. Het viel ons op dat heel wat toestellen los staan. Zeker op stations waar je bijvoorbeeld jezelf moet opdrukken, wiebelt het toestel gevaarlijk mee. Aan een aantal toestellen is het onmogelijk om de oefening veilig te doen. Bij het tweede station zijn er zelfs verschillende onderdelen afgebroken, waardoor het toestel volledig onbruikbaar is.”

Volgens de jongerenvoorzitter liggen de oplossingen voor de hand. “Stabiliseer de palen die in de grond zitten, zodat de toestellen niet meer mee bewegen. Zo raken de toestellen niet nog meer beschadigd. Verder moet elk toestel gecontroleerd worden op uitstekende vijzen en andere onderdelen waar je je aan kan verwonden. Daarenboven moet het tweede station volledig vervangen of grondig hersteld worden. Verder zou het geen overbodige luxe zijn om de looprichting aan te geven, want dat is voor mensen die de fit-o-meter voor de eerste keer doen, niet overal duidelijk.”

De bevoegde schepen reageert dat de gemeente herstellingen zal uitvoeren. “Onze schrijnwerkers zullen het probleem oplossen. Zeker de losse palen moeten aangepakt worden.” Wel maakt Van de Velde duidelijk dat een melding aan de technische dienst had volstaan. “Ieder jaar keurt een externe firma al onze speeltuigen en andere toestellen. Doorheen het jaar herstellen wij die als we melding krijgen van problemen of als we zelf mankementen vaststellen. In dit geval heeft onze technische dienst geen melding gekregen”, zegt hij.

Daarop reageert fractieleider van h-EERLIJK ZOERSEL Tom Sleeuwaert scherp. “De voorbije weken heeft h-EERLIJK ZOERSEL al talloze keren issues gemeld aan de betrokkenen schepenen zonder dat dat ook maar één keer in de pers kwam. Zo hebben we fouten in de corona-richtlijnen op de gemeentelijke website gemeld, wezen we er verschillende keren op dat de link naar het aanvraagformulier voor de hinderpremie niet werkte, gaven we de discrepantie aan tussen de inhoud van de coronabrief en de info op de gemeentelijke website, deden we een oproep om samen met de gouverneur tot één communicatie te komen over de (gewijzigde) richtlijnen... In de meeste gevallen kregen we zelfs niet eens een bedankje hiervoor.”

“Het getuigt van weinig respect voor de oppositie om ons op deze manier af te schilderen. Als een partij een punt op de politieke agenda wil zetten, gebeurt dat op de gemeenteraad. De vraag om de fit-o-meter grondig aan te pakken, komt op vraag van onze jongerenafdeling volgende week op de gemeenteraad aan bod”, besluit Sleeuwaert.