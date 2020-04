Jonge theatermakers laten zich niet uit lood slaan door geannuleerde voorstellingen: “Myrthe schrijft fictie, ik hou me bezig met muziek” emz

06 april 2020

19u08 0 Zoersel Voor het cabaretduo ‘Grof Geschud’ bestaande uit de Zoerselse Lander Severins (23) en zijn Nederlandse vriendin Myrthe van Velden (24) stond de komende periode een pittige reeks voorstellingen van hun theaterstuk ‘Lijmen’ in Vlaanderen en Nederland op het programma. De coronacrisis zette echter een dikke streep door de rekening. Desondanks laten de theatermakers zich niet ontmoedigen. “We proberen ons publiek thuis in hun kot te amuseren”, aldus Lander.

Eind november speelde ‘Grof Geschud’ de avant-première van de cabaretvoorstelling ‘Lijmen’ in de Kapel in Zoersel. Dat vormde het begin van hun toer. Tussen midden maart en eind mei hadden Lander en Myrthe nog tweeëndertig voorstellingen voor de boeg. “Door de coronacrisis moesten we de voorstellingen vanaf 12 maart afgelasten. In Nederland kwam er al snel duidelijkheid dat alle stukken tot 1 juni afgelast moesten worden. In Vlaanderen was het onduidelijk, maar ons management besloot alle voorstelling tot en met eind mei te schrappen. Er zal geprobeerd worden de voorstellingen naar het najaar om te boeken.”

Verder zal ook het amateurgezelschap ‘Hoogspanning’ in Beerse, waar de regie in handen lag van ‘Grof Geschud’, haar voorstellingen naar het najaar moeten verplaatsen. Bovendien is het niet duidelijk voor Lander of het nieuwe kindertheater in samenwerking met productiehuis 4hoog en Kommil Foo op de Gentse Feesten zal kunnen plaatsvinden. “Plots werden we geconfronteerd met het idee dat we tot in september zonder inkomen zouden zitten. Maar we hebben vrij snel de omschakeling kunnen maken naar alternatieven.”

To-dolijst

De twee theatermakers blijven ondanks de crisisperiode niet stilzitten. “We zijn onze t-shirts die we normaal enkel na de voorstelling van ‘Lijmen’ verkopen, ook gaan promoten op sociale media. Verder hebben we de vrijgekomen tijd ook gebruikt om ons YouTube-kanaal online te brengen. Daar maken we in verschillende scènes in opdracht van Joetz vzw bijvoorbeeld moeilijke thema’s als zelfmoord bespreekbaar. Binnenkort zullen we op het kanaal onze eerste ‘vlog’ lanceren. We hebben al heel wat van onze to-dolijst kunnen afvinken.”

Verder beginnen ze proactief aan het schrijven van volgende theaterstukken. Maar de zelfstandige ondernemers wijden zich ook aan andere genres. “Ik ben momenteel fictie aan het schrijven. Op termijn is het wel het plan om een boek uit te geven. Momenteel zijn er gesprekken aan de gang met een uitgeverij om te bekijken wat mogelijk is”, vertelt Myrthe. Lander stort zich dan weer meer op het muzikale. “We weten ons dus beiden wel te amuseren”, besluit hij lachend.

Het YouTubekanaal van Grof Geschud is te vinden via www.grofgeschud.eu.