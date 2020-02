Jonge pianist (20) richt eigenhandig inclusief kunstfestival op: “Mijn generatie heeft weinig voeling met Zoerselse organisaties” emz

24 februari 2020

16u32 3 Zoersel De pianist Simon Thielens (20) uit Zoersel heeft eigenhandig een kunstfestival in zijn gemeente uit de grond gestampt. Het tweedelige evenement bestaat uit een kunstwandeling en een concertenreeks. “Ik wil ook een platform bieden aan Zoerselse organisaties, kunstenaars en muzikanten”, zegt Simon.

De geboren en getogen Zoerselaar Simon Thielens begon al op achtjarige leeftijd piano te studeren aan de Academie in Wijnegem. Al snel raakte hij daardoor gebeten. Toen hij in het vierde middelbaar zat, besloot hij het secundair onderwijs te combineren met het Jong Conservatorium in Antwerpen. Nadat hij zijn humaniora afrondde, zette hij zijn pianostudies voort aan het conservatorium in het Nederlandse Tilburg.

Daar kwam Thielens in contact met allerlei muziekprojecten. In september 2018 sprak hij met de organisatrice van een project, waarbij muzikanten van het Conservatorium gelinkt werden aan stadsmuzikanten. De opzet was hen dan samen te laten spelen. “Ik raakte echt gebeten door zulke ideeën. Zelf wilde ik ook zoiets op poten zetten. Daar is het zaadje geplant voor mijn eigen kunstfestival”, aldus Thielens.

Platform

Thielens begon vervolgens uit te denken wat hij precies wilde op touw zetten. “Jonge muzikanten geraken moeilijk ergens aan de bak. Ik wilde hen daarom graag ruchtbaarheid geven. Ook andere kunstenaars moesten een platform krijgen.” Zijn concept berust verder op twee andere pijlers. “Ik merk dat mijn generatie weinig voeling heeft met mooie Zoerselse organisaties als Monnikenheide, de Tekenacademie of de Heemkundige Kring. Ook die instellingen zou ik graag in de kijker zetten. Ten slotte moest het evenement draaien om samenhorigheid en inclusie”, aldus Thielens.

Omstreeks februari 2019 stapte de pianist in opleiding naar de gemeente Zoersel. Schepen voor Cultuur Michaël Heyvaert, cultuurbeleidscoördinator Annemie De Meester en cultuurprogrammaverantwoordelijke Franky Michielsen ontvingen Thielens’ idee op enthousiaste wijze. “Ik kreeg meteen steun van Cultuur Zoersel. Ze boden ook aan de concerten te laten doorgaan in De Kapel in Sint-Antonius”, zegt Thielens. Ook organisaties droegen het initiatief een warm hart toe. “Bij Johan Vermeeren, de pedagogisch directeur van Monnikenheide, was er tot mijn verbazing veel animo. Verder beloofde de Heemkundige Kring me te zullen bijstaan”, licht Thielens toe. “De muzikanten die ik benaderde, wilden maar al te graag meewerken aan mijn kunstfestival.”

Tweedelig

Oorspronkelijk had Thielens het idee om de muzikale concerten te combineren met een kunstexpositie. “Maar dat was om praktische redenen niet haalbaar. Dan heb ik ervoor geopteerd het op te splitsen.” Met de kunstwandeling kunnen wandelaars werken bewonderen van Zoerselse kunstenaars, scholieren van het Sint-Jan Berchmanscollege en bewoners van zorgcentrum Monnikenheide. “Zij zullen hun eigen interpretatie geven van wereldberoemde werken als ‘Zonnebloemen’ van Vincent van Gogh. Dat zal een heel verscheiden resultaat geven”, zegt Thielens. Die verwerkingen zullen te bezichtigen zijn in historische decors als het Zoerselhof, de Sint-Elisabethkerk, het Boshuisje en het Heemhuisje.

Het tweede deel van het kunstfestival is een reeks concerten, die plaatsvinden van 15 tot 17 mei in De Kapel in Sint-Antonius Zoersel. Dat gebeurt in samenwerking met Cultuur Zoersel en de Muziek- en Woordacademie van Wijnegem. Op vrijdagavond openen organisator-pianist Simon Thielens en Brecht Valckenaers met hun vierhandige pianostukken van de vermaarde componist Schubert de concertreeks. Op zaterdagavond ontvangt Zoersel de muziekgroep ‘Trapped Ants’. “Omdat het kunstfestival inclusie hoog in het vaandel draagt, is er op zondagvoormiddag een workshop percussie voor alle geïnteresseerden”, verklapt Thielens. De komst van ‘Zeitspiel’ vormt als primeur het hoogtepunt van het festival. “Zoersel zal voor de eerste keer kennismaken met de combinatie van het harmonium en de piano”, zegt Thielens.

Voor de jonge Thielens is het een beetje afwachten of zijn initiatief zal aanslaan. Hij hoopt met zijn cultureel evenement de lokale gemeenschap bijeen te brengen. “Het is de eerste keer dat ik zoiets organiseer. Dan is dat altijd een beetje een sprong in het diepe. Met mijn kunstfestival wil ik een voorzet geven aan muzikanten en kunstenaars die graag meer willen optreden en voorstellen”, besluit Thielens.

Voor meer praktische informatie en tickets kan u terecht op www.simonthielenscultuur.com.