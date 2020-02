Jeugdhuizen geven aftrap Tournée Minérale met mocktailavond emz

11u18 4 Zoersel De vijf jeugdhuizen van de gemeentes Zoersel en Malle hebben Tournée Minérale op gang getrapt. Het jeugdhuis dat de beste campagne voert voor de alcoholvrije maand, wint een barbecuepakket voor vijftig personen. Zaterdagavond ging de jury al langs om de mocktail van het huis te proeven.

Heel wat Vlamingen nemen ook dit jaar weer deel aan Tournée Minérale, waarbij ze in februari ‘nee’ zeggen tegen alcoholische drankjes. De gemeentes Zoersel en Malle dagen hun jeugdhuizen uit om daaraan de nodige aandacht aan te schenken. Op de eerste avond van Tournée Minérale kregen ze al de jury over de vloer: Zoerselse schepen voor Sociale Zaken Cindy Van Paesschen (N-VA), Malse schepen voor Jeugd Elisabeth Joris (DBM), ondervoorzitter van N-VA Zoersel Ben Van Ocken, Zoersels jeugdconsulent Kristien Schryvers en Zoersels noord-zuid-ambtenaar Erik Fühlbrugge passeerden langs de jeugdhuizen Babylon (Westmalle), Malmejo (Oostmalle), Zoezel (Zoersel), De Non (Halle) en JoeNiz (Sint-Antonius).

Mocktail

Ieder jeugdhuis haalde met zijn gekregen promotiepakket het beste uit de kast om punten te scoren bij de jury met zijn huismocktail, een alcoholvrije cocktail. De vijf jeugdhuizen presenteerde de juryleden ook hun campagneplan om te tonen hoe ze stamgasten zullen sensibiliseren. Daarbij raadde jeugdconsulent Schryvers de jeugdhuizen aan non-alcoholisch bier in ‘solden’ te zetten. Om de uitvoering van het campagneplan te controleren zal de jury mysteryshoppers langs laten gaan op een onverwacht moment. De campagne loopt tot zaterdag 29 februari. Het winnend jeugdhuis krijgt een barbecuepakket voor vijftig personen.