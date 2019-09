Jeugdhuis Zoezel slachtoffer van inbraak : “We gaan zo snel mogelijk extra beveiligingsmaatregelen nemen” Toon Verheijen

11 september 2019

14u25 0 Zoersel Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in jeugdhuis Zoezel aan Zonneputteke. De daders namen een geldsom mee én brachten heel wat schade toe. “We hadden al eens camerabewaking laten plaatsen, maar we gaan nu bekijken hoe we de site nog beter kunnen beveiligen”, zegt schepen van jeugd Olivier Rul.

De verantwoordelijken van het jeugdhuis Zoezel hadden zaterdagnacht omstreeks 2.30 uur de deuren van het jeugdhuis gesloten. Goed twee uur later sloeg de dader toe. “Hij heeft de deur geforceerd en is dan onder meer met een geldsom van 700 euro aan de haal gegaan”, zegt schepen Olivier Rul. “Ook de kickertafel geraakte beschadigd omdat de dader ook daar het geld uit heeft proberen te stelen. Een deel van de lockers waar bezoekers hun spullen kunnen achterlaten, werden ook geforceerd. Vermoedelijk was de dader daar ook op zoek naar waardevolle spullen.”

Het is niet de eerste keer dat het jeugdhuis een of meerdere inbrekers over de vloer krijgt. “Na de laatste inbraak werden er camera’s geplaatst en die hebben nu hun nut wel bewezen want de verdachte is redelijk goed in beeld te zien. Het gaat om een kerel die duidelijk wel zijn weg kent in het gebouw”, zegt Rul. “We laten nu de politie hun werk doen in de hoop de dader te kunnen identificeren. We gaan nu als gemeente nog wel investeren in onder meer een alarminstallatie. We gaan binnenkort ook eens een plaatsbezoek doen met onder meer onze technische dienst om te zien welke mogelijkheden er nog zijn om de site te beveiligen zeker met het oog op de donkere maanden. We willen immers niet dat het een plaag wordt zoals onder meer in Malle het geval is geweest.”