Jeugdhuis De Non slachtoffer van inbraak: “Ons mengpaneel werd voor 400 euro verkocht” emz

14 januari 2020

18u32 0 Zoersel Op maandag 13 januari werd jeugdhuis De Non in Halle-Zoersel het doelwit van inbrekers. Nadat de dieven een raam aan diggelen sloegen, gingen ze aan de haal met de computer: “Ook ons mengpaneel was gestolen. Maandag ontdekten we via Facebook dat ons mengpaneel in een Antwerpse tweedehandswinkel voor 400 euro verkocht was”, zegt voorzitter Ward Dufraing (22).

Normaal gezien is het voor Ward steeds een fijne ervaring om langs zijn jeugdhuis te passeren. Op maandagavond was dat allesbehalve zo. Hij trof aan de zij-ingang een volledig vernielde ruit aan. Hij merkte al snel dat de inbrekers met een oude computer en het mengpaneel ervan door waren: “Ze hebben ook naar onze kas liggen zoeken, maar die wordt hier na de opening niet meer bewaard”, zegt Ward. De voorzitter van het jeugdhuis nam onmiddellijk contact op met de politie om aangifte te doen.

Vierhonderd euro

Toen Ward de politie te woord stond, werd ook naar het merk van het mengpaneel gevraagd. Wanneer de voorzitter via internet daarvoor opzoekwerk deed, kwam hij toevallig terecht op de marktplaats van Facebook, waar stond dat er een mengpaneel verkocht werd door een Antwerpse tweedehandswinkel: “We waren met het bestuur er bijna zeker van dat het om ons gestolen mengpaneel ging. De politie is meteen erheen gereden om de installatie in beslag te nemen om het verder te onderzoeken”, licht Ward toe.

Vorig jaar kocht jeugdhuis De Non het tweedehandse mengpaneel voor honderd euro. Maandag kwam het mengpaneel rond half 11 in Antwerpen te koop voor vierhonderd euro: “De dieven moeten een goede deal gedaan hebben als dat nu aan de vierdubbele prijs in de tweedehandswinkel verkocht werd”, zegt Ward verbaasd. Jammer genoeg is er van de daders geen spoor: “Het labo is ook langs geweest, maar zij hebben geen bruikbare sporen meer kunnen terugvinden.” Normaal gezien beschikt het jeugdhuis net als zijn tegenhanger in Zoersel over camerabeveiliging: “Die is spijtig genoeg een maand geleden kapot gegaan. We waren pas erover bezig dat we die moesten laten herstellen, maar jammer genoeg waren we te laat”, besluit Ward.