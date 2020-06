Inschrijvingen voor speelpleinwerking en zomerkampen gestart: plaatsen beperkt emz

18 juni 2020

19u50 0 Zoersel Het zomerprogramma voor de kleuters en lagere schoolkinderen in de gemeente Zoersel staat op punt. Ondanks de coronacrisis zullen er twee kleuterkampen en speelpleinwerking op twee verschillende locaties doorgaan. Snel inschrijven is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt.

Door de coronacrisis zal het zomerprogramma voor kinderen heel wat anders verlopen dan normaal, aangezien de gemeente zich moet houden aan enkele strikte regels. Dagactiviteiten waarbij kinderen van de ene naar de andere activiteit kunnen springen, zal niet mogelijk zijn.

Wel gaan er twee kleuterkampen door. Het eerste vindt plaats van maandag 27 juli tot vrijdag 31 juli in het thema sprookjes. Het tweede grijpt plaats van maandag 3 augustus tot vrijdag 7 augustus. Dat kamp staat in teken van holbewoners en dino’s. Den Bremberg op de Lotelingenlaan 4 in Halle-Zoersel vormt de locatie.

Speelpleinwerking in twee bubbels

De speelpleinwerking gebeurt op twee verschillende locaties, namelijk de gemeentelijke basisschool Pierenbos in Halle-Zoersel en de gemeentelijke basisschool De Kiekeboes in Zoersel. Zo kunnen twee verschillende bubbels van vijftig personen - veertig kinderen en begeleiding - gecreëerd worden.

De speelpleinwerking loopt gedurende zeven weken tussen 6 juli en 21 augustus. Inschrijven is enkel mogelijk per week en niet per dag. In het begin kan slechts ingeschreven worden voor maximaal drie weken. Pas na maandag 22 juni kan iedereen zijn of haar kind(eren) aanmelden voor de overige weken. Ter plaatse zal er tot 18 uur betalende naopvang voorzien zijn. Dat moet bij de inschrijving aangegeven worden.

De inschrijvingen van de kleuterkampen en de speelpleinwerking gebeurt via de webshop van de gemeente Zoersel. Daarvoor moet een profiel aangemaakt worden met de rijksregisternummer. Wie niet van Zoersel is, dient een apart formulier in te vullen. De dienst vrije tijd maakt dan een account klaar. Na de inschrijving dient ook per kind een medische fiche ingevuld te worden.

Andere (sport)kampen

Verder zijn er nog andere zomerkampen. In de laatste week van augustus vinden de watersportkampen van Pelican School plaats. Op de gemeentelijke website is een overzicht te vinden van alle jeugdkampen voor kinderen en jongeren van drie tot zestien jaar. Daarvoor moet rechtstreeks ingeschreven worden bij de organisatie.