Informatieborden aan Zoersels dorpspleintje herinneren passanten aan de coronamaatregelen emz

07 augustus 2020

12u56 0 Zoersel Aan het dorpspleintje in het hart van Zoersel heeft de gemeente grote informatieborden gehangen met de richtlijnen om het coronavirus te bestrijden. Met dat initiatief worden de inwoners en passanten extra op hun plichten gewezen.

Als gevolg van de coronacrisis is de plakpaal leeg en hangen er al lange tijd geen reclameborden van verenigingen aan het dorpspleintje. Grootschalige evenementen mogen immers minstens tot eind augustus niet plaatsvinden. De gemeente Zoersel maakte gebruik van die ruimte door zelf aanhangborden te maken om zo de Zoerselaars en passerende chauffeurs nogmaals aan de coronamaatregelen te herinneren. Met de quote “Wees creatief in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen” van de Antwerpse gouverneur Cathy Berx richt de gemeente een oproep aan haar inwoners om zich aan de regels te houden.