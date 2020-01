Inbraken in Herentalsebaan, Lotelingstraat, Jukschot en Gageleers Toon Verheijen

27 januari 2020

Onbekenden hebben vrijdagnacht een zijraam ingeslagen van een wagen die geparkeerd stond in de Lotelinglaan in Zoersel. Er was niets gestolen. Een van de voorbije dagen was er ook nog een inbraakpoging in een woning aan de Herentalsebaan. Er was duidelijk schade te zien aan de omheining, maar de woning zelf geraakte de inbreker niet binnen. Uit een tuinhuis van een andere woning aan de Herentalsebaan, is dan weer een fiets gestolen. Aan de Gageleers werd dan weer zaterdag ingebroken in een woning. De bewoners merkten de inbraak zaterdagavond op toen ze terug thuiskwamen. De daders geraakten binnen door een raam te forceren op de eerste verdieping. Ze doorzochten de woning en maakten ook buit. Zaterdag was er ook nog een inbraak in een woning aan Jukschot. De daders geraakten binnen door de achterdeur te forceren. In de woning konden ze een kluis openen en gingen ze met de inhoud aan de haal.