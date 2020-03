In virtueel ‘Café Corona Zoersel’ hangen 3.450 stamgasten aan de toog: “Zoals in elk café gaat het hier soms lichtjes over de schreef” emz

29 maart 2020

17u37 6 Zoersel Hoewel Koen Naets (39) uit Sint-Antonius Zoersel het Facebookcafé oorspronkelijk oprichtte als een groep voor oude kennissen, ontplofte ‘Café Corona Zoersel’ in amper tien dagen tot een bont gezelschap van 3.450 tooghangers. “De interactie bij de humoristische posts vormt de sleutel tot succes”, zegt Naets.

Door de coronacrisis moeten de cafés sinds de nacht van vrijdag op zaterdag 14 maart hun deuren gesloten houden. Omdat zijn logistiek bedrijf vrijwel stil ligt en hij als hondenoppas het minder druk heeft, besefte de alleenstaande Koen Naets dat het voor minder sociale mensen wel eens een eenzame periode zou kunnen worden. Op donderdag 19 maart stampte hij daarom samen met drie andere maten uit zijn ‘The Missing Link’-periode het virtuele ‘Café Corona Zoersel’ uit de grond.

Oorspronkelijk wilde Facebookleek Naets in deze crisisperiode met de nieuwe groep verwaterde contacten opnieuw oppikken. “Als je lange tijd geïsoleerd dreigt te zitten, ga je ook anders denken. De afgelopen periode heeft heel wat oude vriendschappen doen heropleven. Omdat ik geboren en getogen ben in Malle, leek het me leuk om via ‘Café Corona Zoersel’ met heel wat oude kameraden uit Malle of Zoersel opnieuw in contact te komen. Na een paar dagen telde de groep echter al honderden leden. Afgelopen zondagmiddag waren dat er al 3.450 leden. Het is echt ontploft. Ons concept is ook al meermaals gekopieerd.”

Luchtig

In de Facebookgroep zijn vooral humoristische foto’s of mopjes met een knipoog naar de coronacrisis enorm populair. “In de media verschijnt heel wat negatief nieuws over de coronacrisis. Hoewel ook wij iedere dag iets informatief brengen, houden we het in ‘Café Corona’ voornamelijk luchtig. In de groep ontstaan gesprekken omdat verschillende mensen met droge of sarcastische opmerkingen reageren op posts van andere groepsleden. Zoals in elk café gaat het hier soms lichtjes over de schreef, maar samen met andere beheerders Bart Lauryssen, Pitte Stuer en Raf Keysers modereer ik alle posts om te vermijden dat het persoonlijk of kwetsend wordt. Om dat te kunnen bolwerken, doet het café rond middernacht de deuren dicht.”

Als afwisseling van de Facebookposts voorzien de organisatoren van het virtueel café challenges of live dj-sets. “Al snel nadat ‘Café Corona Zoersel’ opgericht werd, liet DJ Bart De Bie weten dat hij wilde meewerken aan het idee. Ondertussen speelde vanuit zijn woonkamer al verschillende dj-sets op zijn ‘sloefkes’. Als de groep 2.500 leden zou hebben, beloofde hij zich kaal te scheren. Dat leverde in één klap 800 nieuwkomers op”, lacht Naets.

Live café

Naets is zo ambitieus om ook de kaap van 5.000 leden te overschrijden. “Dan zullen we uitpakken met een opvallende actie. We denken eraan iets met livemuziek te doen. In onze beheerdersgroep zit immers een doedelzakspeler.”

Het lijkt erop dat de stamgasten van het virtueel café zich de komende weken niet zullen vervelen: Café Corona heeft nog heel wat in petto. “Dat blijft niet beperkt tot dj-sets. We plannen ook een live café, waarbij we als beheerders in gesprek gaan met meerdere stamgasten, wat iedereen dan live kan volgen. Daarnaast zijn we bezig met het uitwerken van zowel een Ladies als een Men’s Night. Bovendien hebben we contact met lokale bedrijven die in ruil voor originele challenges een bedrag aan een goed doel willen schenken. Daar gaan we de komende dagen mee aan de slag”, zegt Naets.

Vervolg

Verschillende groepsleden vroegen zich af wat er zou gebeuren met ‘Café Corona Zoersel’ als de crisis op zijn einde loopt. “Misschien kunnen we wel eens met z’n allen samenkomen voor een grote fuif, maar dat is nog niet aan de orde. Momenteel is de sociale verbondenheid op de Facebookgroep de prioriteit”, besluit Koen.