IJstaartenhuis verkoopt zijn ijspralines en -gebakjes in speciaalzaken en 15 AD Delhaize-winkels: “We gingen van 40 communiefeesten en 20 huwelijken naar niks” emz

26 mei 2020

13u58 6 Zoersel Het IJstaartenhuis uit Halle-Zoersel levert haar doosjes ambachtelijke ijspralines en ‘nana’s ijsgebakjes’ aan een wijnhandel, slagerijen en 15 AD Delhaize-vestigingen in de buurt. Op die manier springen zaakvoerders Johan De Maere (52), zijn vrouw Chantal Van Aerde (53) en hun schoonzoon Glenn Peeters (28) creatief om met de coronacrisis. Tegen augustus bieden ze ook sorbet en ijs aan bij AD Delhaize en andere speciaalzaken.

Voor het IJstaartenhuis was de afgelopen periode allesbehalve evident. Door de uitbraak van het coronavirus werden feestjes massaal afgelast. En laat dat nu net de gelegenheid waar ijstaarten en ander gebak een ‘must’ zijn. “We gingen van een veertigtal communiefeesten en een twintigtal trouwfeesten naar niks. Maar ook onze restaurants waar we normaal gezien leveren, konden geen koekje of ijs van ons meer serveren. Zelfs bij onze bejaardentehuizen mochten we niet meer binnen”, vertelt Glenn.

De mannen bleven echter niet bij de pakken zitten. De feestdagen leerde hen dat vooral hun ijspralines en ‘nana’s ijsgebakjes’ erg in de smaak vielen. In volle coronacrisis besloten ze die twee populaire producten op de markt te brengen. “Het idee lag in januari al op tafel. Door de coronacrisis raakte het in een stroomversnelling. Nadat we een maand intensief samengewerkt hebben met allerhande specialisten, lagen de ijspralines en ijsgebakjes midden april in de Delhaize van Zoersel en ‘s-Gravenwezel”, zeggen Johan en Glenn.

Vierhonderd dozen per week

Ondertussen zijn dat er al vijftien: van Berchem en Turnhout tot Merksplas en Lier. Dat betekent toch wel een tweehonderd doosjes ijspralines van zestien stuks en tweehonderd doosjes met twaalf ‘nana’s ijsgebakjes’ per week. De ijspralines op een stokje bevatten vier smaken Italiaans ijs gecombineerd met Belgische chocolade. De ‘nana’s ijsgebakjes’ met amandelsmaak gedipt in chocolade gaan terug op een recept van Johans vader Raymond, die ooit nog werkte voor de koninklijke hofleverancier Van Dender in Schaarbeek en bij Schoenaers op de Antwerpse Belgiëlei.

Als daar nog AD Delhaize-vestigingen bijkomen en de bestellingen voor themataarten opnieuw binnenstromen, zal het druk worden voor Johan en Glenn. “Het is natuurlijk niet zeker hoelang de crisis nog zal duren. Als ondernemer moet je de evolutie van de markt niet afwachten. Bij een en-en-verhaal zullen we waarschijnlijk een nieuwe werkkracht moeten aannemen. Dat zal nodig zijn, want al onze producten maken we met de hand. Eventueel verhuizen we ook naar een grotere locatie. We gaan er in ieder geval helemaal voor”, besluiten ze.

De ijspralines en ‘nana’s ijsgebakjes’ zijn voor vijftien euro te verkrijgen in de AD Delhaize in Zoersel, Sint-Job, ’s-Gravenwezel, Wuustwezel, Kalmthout, Hoogstraten, Grobbendonk, Merksplas, Turnhout, Lier, Itegem, Duffel, Herselt, Borgerhout, Berchem. Ook bij Aveve in Halle-Zoersel, Spar Halle-Zoersel, wijnwinkel Vinotaire in Zandhoven, Traiteur Salsifie in ’s-Gravenwezel, klasseslager Karel Havermans in Deurne en keurslager Staes in Turnhout zijn de producten te vinden.