Huiszwaluwen broeden voor het eerst in til aan Drengel, nestkasten verderop herbergen al jongen

28 juni 2020

15u33 0 Zoersel Voor het eerst heeft de huiszwaluwentil aan de Drengel bij het kruispunt met De Haan in Zoersel succes: momenteel zijn er zeker drie huiszwaluwen aan het broeden. De nestkasten aan de elektriciteitspaal op Drengel aan het kruispunt met de Zandstraat heeft nog meer succes dan vorig jaar. Daar zijn nu al drie nesten mét jongen. Dat is goed nieuws, want makkelijk heeft de vogel het niet.

Terwijl de huiszwaluw van september tot april in Afrika overwintert, keert hij voor het broedseizoen van mei tot augustus terug naar onze contreien. Door het verdwijnen van oude huizen met geschikte daken om een nest aan te bouwen, het verjaagd worden en de achteruitgang van de insecten als hun voedselbron zijn het geen evidente tijden voor het ‘nonneke’ met zijn kenmerkende zwart-witte verenkleed.

Daar probeert de vogelwerkgroep van Natuurpunt Voorkempen verandering in te brengen. De gemeente liet op vraag van de vogelliefhebbers artificiële nestkasten van Regionaal Landschap de Voorkempen plaatsen aan de elektriciteitskast aan het begin van de Drengel. “Daar hadden we vorig jaar al succes met twee nesten. Dit jaar zijn dat er al drie met jongen. Volgens ons zijn de vogels nog op een vierde en vijfde nest aan het broeden”, vertellen de leden van de vogelwerkgroep Valentijn Brems en Eric Grupping. De artificiële nesten komen de huiszwaluw ten goede: het aantal nesten in Zoersel steeg van een dertiental vier jaar geleden naar een twintigtal vorig jaar.

Aan het broeden

Vorig jaar kwam er eveneens een huiszwaluwentil bij op de Drengel. Die had het eerste broedseizoen nog geen succes. Dit jaar is het echter wel prijs. Uit de drie nesten waar gebroed wordt, zouden volgende week telkens drie à vier jongen uit moeten voortkomen. “We hadden het nog niet zo snel verwacht”, glimlachen Valentijn en Eric.

De twee zijn blij dat de til haar vruchten afwerpt. “In de geburen zijn er niet meer veel plaatsen waar de huiszwaluwen broeden. In Oostmalle en Westmalle zelfs geen. Hier in Zoersel hebben we er nog op de Herentalsebaan, de Drengel, De Maey, de Zandstraat en de Graffendonk. Hopelijk broeden de huiszwaluwen in juli nog een tweede maal”, besluiten ze.