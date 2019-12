Hongerige wolf bijt opnieuw schaap dood in Zoersel Ewoud Meeusen

25 december 2019

22u43 0 Zoersel Kaasmaker en schapenhouder Bart De Breuker heeft op kerstochtend een van zijn schapen dood aangetroffen op de Herentalsebaan in Zoersel. Mogelijk was dat het werk van de derde rondzwervende wolf. De weide van familie De Breuker bevindt zich immers amper een kilometer van de plaats waar afgelopen zondag- en maandagochtend twee schapen werden doodgebeten.

De wolf zette de afgelopen dagen Vlaanderen in rep en roer. Op zondag- en maandagochtend sloeg hij toe in de Broekstraat, waar hij zich te goed deed aan twee schapen. Woensdagochtend trof een andere Zoerselse schapenhouder een van zijn dieren dood en aangeroerd aan in zijn wei. Bij de aanval van dinsdagnacht raakte ook een ander schaap gewond.

Het Instituut voor Natuur en Bos kwam al langs om het nieuwe geval te onderzoeken. De kans is groot dat ook dit het werk van een wolf was, aangezien de weide van familie De Breuker in de directe omgeving bevindt van de schapenweide waar eerder twee slachtoffers vielen.

In Balen werd op kerstochtend een kangoeroe dood gebeten na een aanval. Daar ging het wellicht om wolf Augustus.

OPGELET: het beeld hieronder is niet voor gevoelige kijkers