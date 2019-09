Hondenlosloopzone Zoersel blijft voor commotie zorgen: oppositie bezorgt ‘to do-lijstje’ Toon Verheijen

17 september 2019

20u49 0 Zoersel De hondenlosloopzone aan De Akker blijft de gemoederen een beetje verhitten. Zeker nu buurtbewoners naar de rechtbank stappen om de zone weer te laten verwijderen. Oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL doet er nu nog een schepje bovenop door extra in de verf te zetten dat tijdens de opening van afgelopen weekend het gemeentebestuur ook nog eens op haar verantwoordelijkheden heeft gewezen.

“De idee was prima, maar de locatie en vooral de uitvoering ervan veel minder”, zeggen Tom Sleeuwaert, Jos Vekemans en Jacqueline Conincx van h-EERLIJK ZOERSEL die om hun actie extra kracht bij te zetten nog bordjes met ‘geen kakje zonder zakje’ overhandigden aan schepen van Dierenwelzijn Michael Heyvaerts (N-VA). “Wij lanceerden destijds het idee en vinden het dan ook nog altijd jammer dat het niet beter doordacht is geweest. “Kijk maar naar de klachten of opmerkingen van buurtbewoners. Aan de kant van de Bethaniëlei ontbreekt een afsluiting waardoor de losloopzone direct aansluit op de tuinen. Op sommige plaatsen raakt de draad niet eens de grond. En aan parking is ook niet gedacht waardoor er in de bermen moet geparkeerd worden. Dat wekt nu al wrevel op bij de buren en de zone is nog maar net geopend.” Net als bij de buurtbewoners leeft bij de oppositiepartij het idee dat de hondenlosloopzone beter ergens anders had gerealiseerd geweest. “We dachten dan bijvoorbeeld aan een weide in het park naast het prieeltje. Ideaal om er te gaan wandelen in het park, honden even los te laten en daarna iets gaan drinken in de nabijgelegen horecazaak. Maar volgens het college staan er gevoelige grassoorten. Vreemd. Nochtans zou je daar niemand storen. Het Zoerselbos is nog zo’n voorbeeld.”

h-EERLIJK ZOERSEL gaat nog een stapje verder en reikt de meerderheid nu ook nog een lijstje met verbeterpunten aan. “Zorg voor een bewegwijzering, zeg maar mensen die wat van verder komen best kunnen parkeren, plaats een poepjeszakverdeler en meer dan één vuilbak en plaats op verschillende plaatsen bordjes ‘geen kakje zonder zakje’. Zorg ook voor een kwalitatieve draad die bovendien aangedamd is aan de grand. En last but not least: een dubbel poortje met een veiligheidssas zoals op kinderboerderijen of andere losloopzones is ook geen overbodige luxe.”

Schepen van Dierenwelzijn Michael Heyvaert (N-VA) reageerde voorlopig nog niet op de commotie.

Meer over N-VA

politiek