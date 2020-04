Handelaars steken medebewoners hart onder de riem met zelfgemaakt filmpje Ben Conaerts

12 april 2020

14u54 0 Zoersel De ondernemersvereniging van Sint-Antonius Zoersel wil haar medebewoners een hart onder de riem steken in deze coronatijden. Daarvoor werd een zelfgemaakt filmpje gelanceerd op de sociale media.

Het zijn barre tijden voor de meeste ondernemers. Maar ondernemersvereniging Sint-Antonius Bruist kijkt met optimisme naar de toekomst. In een zelfgemaakte video roepen de handelaars hun medebewoners op om vol te houden en nog even door te bijten. “Wij missen jullie ook, maar wij komen terug. Binnenkort bouwen we samen een feestje. Het wordt snel beter”, klinkt het.

“Het filmpje is gemaakt door de Zoerselse ondernemer Vincent Ost van Jorytam Adventure”, zegt Dirk Kennis, secretaris van Sint-Antonius Bruist. “Het is voor ons een manier om als ondernemers onze medebewoners een hart onder de riem te steken en het signaal te geven dat wij klaar zullen staan voor hen als de coronacrisis voorbij is. Dan willen we een tweede filmpje maken waarin we onze lokale handelaars gaan promoten en de mensen willen aanmoedigen om lokaal te kopen.”



