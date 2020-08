Halse Volksspelen gaan niet door: “Door corona kan ‘ziel’ van de spelen niet aanwezig zijn” emz

23 augustus 2020

21u14 0 Zoersel In Halle-Zoersel zal er eind september niet aan ringwerpen of schijfschieten gedaan worden op café: de Halse Volksspelen zijn geannuleerd. Het evenement wordt normaal gezien al sinds 1922 ieder jaar georganiseerd. Bij de editie van 2020 is het coronavirus echter de spelbreker.

Ieder jaar gaan de inwoners van Halle-Zoersel eind september twee dagen lang op café om koning van de volksspelen te worden. Dit jaar zou dat kermisgebeuren doorgaan op maandag 28 en dinsdag 29 september. “De Halse Volksspelen zijn een hecht gebeuren, waar verschillende deelnemers mekaar bekampen maar tegelijkertijd aanmoedigen en ondersteunen. Roepen, tieren, mekaar de loef afsteken, drankjes nuttigen of trakteren...”, zegt de organisatie.

De coronacrisis steekt echter een stokje voor dat gebeuren. “Maar de afstandsregel van anderhalve meter en de horecamaatregelen - zittend consumeren in een kleine groep - maakt dat “de ziel” van de Halse Volksspelen niet aanwezig kan zijn deze editie. Na rijp beraad hebben we besloten de gezondheid te laten primeren en een jaartje over te slaan. Jammer, want de spelletjes staan klaar en het merendeel van de deelnemers heeft minstens drie dagen verlof genomen. We hopen van harte dat de editie van 2021 een knaller zal worden”, klinkt het bij het organiserend comité.