Halle-Velden volledig afgesloten ter hoogte van nummer 60 vanwege asfaltwerken emz

30 september 2020

10u04 1 Zoersel Op woensdag 30 september vinden er asfaltwerken plaats in Halle-Velden in Halle-Zoersel. Daardoor zal de straat volledig afgesloten zijn ter hoogte van nummer 60. Doorgaand verkeer kan niet passeren, maar moet omrijden.

Wegens het slechte weer van de afgelopen dagen zijn de geplande asfaltwerken op Halle-Velden vorige week niet volledig afgewerkt. Daarom zullen er ook woensdag werkzaamheden plaatsvinden. Er is een omleiding voorzien. De hele straat blijft wel bereikbaar, ook in de weekendzone. Dat lukt door om te rijden via Vredeberg of Vogelzang.

Berkenlaan

Ook in de Berkenlaan wordt op 30 september en 1 oktober verder aan de weg gewerkt. Die werkzaamheden worden per rijhelft uitgevoerd. Zo kan het verkeer beurtelings passeren.