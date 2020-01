Halle-Dorp renoveert iconische gebouwen emz

14 januari 2020

19u27 0 Zoersel In Halle-Dorp laat de gemeente de toren van het oude gemeentehuis en het dak van de kiosk onder handen nemen. Die renovatiewerken, die kaderen in het meerjarenplan, moeten ervoor zorgen dat de iconische gebouwen in de dorpskern intact blijven.

Vorig jaar liet het gemeentebestuur al het mets- en houtwerk van de kiosk in Halle-Dorp laten hernieuwen. Sinds de tweede week van januari wordt ook het houten dak gerenoveerd. Ook het dak van het oude gemeentehuis waar nu zich de huidige bibliotheek bevindt, laat de gemeente onder handen nemen: “Het dak wordt hersteld. Ook de toren zal proper gemaakt moeten worden, omdat veel vogels als kauwen via een deurtje hun takken erin legden. Dat trekt ongedierte aan, waardoor het hout in de zolder sneller zou rotten. Een gaas voor het deurtje zorgt ervoor dat vogels er niet meer in kunnen”, vertelt Danny Van de Velde, schepen voor Openbare Werken.