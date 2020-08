Haal eens een bloemetje uit de automaat: bloemist achter ‘De groene kaai’ pakt uit met Bloembox emz

13 augustus 2020

13u23 1 Zoersel Goedele Verheyen (50) is woensdag gestart met een ‘Bloembox’ aan haar zaak ‘De groene kaai’ op de Andreas Vesaliuslaan in Sint-Antonius Zoersel. In een automaat kunnen klanten en voorbijgangers 24/7 terecht voor een fleurig bloemenboeketje. Een welgekomen nieuwigheid nu Moederdag voor de deur staat. “Het idee zat eigenlijk al langer in mijn hoofd. Maar nu de feestzaal en workshops stilliggen, heb ik doorgebeten”, lacht Goedele.

Sinds 2012 verhuurt De groene kaai een zaaltje voor feesten of vergaderingen en organiseert het creatieve workshops in het bloemenatelier. Daar maakt zaakvoerster Goedele Verheyen ook boeketten op bestelling... Een bloemenwinkel is het echter niet.

Wel had Goedele al lange tijd het plan om een automaat gevuld met boeketten te plaatsen aan De groene kaai. “Ik heb dat altijd maar uitgesteld. Met de feestzaal en het atelier was het al druk genoeg. Maar nu zijn het onzekere tijden. Na de lockdown was onze feestzaal in augustus opnieuw volgeboekt. De feesten werden echter allemaal geannuleerd. Daarenboven kunnen de workshops niet doorgaan.”

18 boeketten

Vanwege de coronacrisis besloot Goedele werk te maken van de Bloembox. Sinds woensdag is die in gebruik. Het houten hokje om de automaat inclusief ledverlichting is een ontwerp van De groene kaai zelf. “Het mocht toch iets meer zijn dan de gewone broodautomaat.”

In de machine kunnen tot 18 bloemstukken zitten. “Voordien konden klanten niet zomaar passeren voor een bloemetje. Dat kan nu wel. Momenteel zijn de boeketten vrij traditioneel. Ik wil eerst een beetje afwachten wat er in de smaak valt. Daarna kan het wel zijn dat ik ook de iets modernere, ‘De groene kaai’-stijl opga. Bloemen in een schelp of een zelfgemaakt vaasje bijvoorbeeld.”

De Bloembox bevindt zich op de Andreas Vesaliuslaan 4 in Sint-Antonius Zoersel. Een boeket kost 25 euro per stuk. Betalen kan enkel met de kaart. Meer informatie via info@degroenekaai.be of 04 76 36 17 89.