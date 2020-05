h-EERLIJK ZOERSEL wil ledverlichting op fietsverbindingen en aan verenigingen ook ‘s nachts laten branden emz

06 mei 2020

18u52 1 Zoersel h-EERLIJK ZOERSEL vraagt het gemeentebestuur werk te maken van een gedragen lichtplan. De oppositiepartij wil dat op de fietsverbindingen tussen de dorpskernen, de plaatsen waar buurtbabbels plaatsvinden en in de omgeving van de verenigingslokalen en -terreinen na 23 uur de nieuwe ledverlichting gedimd brandt of door middel van sensoren aan kan springen.

De aanleiding daartoe is dat deze week de oude straatlampen in het centrum van Halle deze week vervangen worden door duurzame ledlampen. Dat vindt h-EERLIJK ZOERSEL een goede zaak. “De omschakeling naar slimme, duurzame ledtechnologie was een van de belangrijkste programmapunten van onze partij bij de verkiezingen van 2018. De technologie is immers goed voor het milieu en de gemeentelijke financiën”, zegt partijvoorzitter Jos Vekemans.

Daarnaast kunnen ledlampen volgens een flexibel regime branden. “Het is bijvoorbeeld mogelijk om de verlichting te dimmen of te werken met sensoren. Op die manier zou ook na elf uur ‘s avonds de straatverlichting gericht terug aan kunnen”, vervolgt Vekemans. De oppositiepartij hoopt dat het bestuur van die mogelijkheid gebruikmaakt.

Lichtplan

Voorlopig hebben ze van het gemeentebestuur echter nog geen uitleg gekregen van het lichtplan van Fluvius, het bedrijf dat in Zoersel voor de omschakeling naar ledverlichting instaat. “We stelden eind vorig jaar de vraag wanneer het lichtplan er zou zijn. Het college liet ons weten dat de gemeenteraad zou geïnformeerd worden, maar dat is nog niet gebeurd”, zegt h-EERLIJK ZOERSEL-gemeenteraadslid Tom Sleeuwaert.

Daarop repliceert burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) dat die uitleg wel op de agenda staat. “Schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde zal het complexe dossier op de eerstvolgende gemeenteraad toelichten.”