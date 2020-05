h-EERLIJK ZOERSEL wil inventaris van alle verhoogde inrichtingen op het grondgebied van de gemeente ADA

09 mei 2020

18u23 0 Zoersel h-EERLIJK ZOERSEL agendeert een extra punt op de agenda van de gemeenteraad van mei. Aanleiding is het voornemen van het college om overtollige verkeersborden aan verkeersdrempels weg te halen. Dat kan voor onze partij alleen als de drempels voldoen aan de wettelijke normen en ‘s nachts verlicht blijven.

De meerderheid wil de verkeersborden F87 en A14 verwijderen uit het straatbeeld. Deze borden wijzen op een verhoogde inrichting zoals een verkeersdrempel of een verkeersplateau. Dit gebeurt op advies van het Agentschap Wegen en Verkeer dat overtollige verkeersborden uit het straatbeeld wil verwijderen.

Jos Vekemans, voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL: “Het is inderdaad nodig dat er gesnoeid wordt in overtollige verkeersborden, maar de veiligheid moet altijd gegarandeerd blijven. In onze gemeente zijn er verschillende drempels en plateaus die niet voldoen aan de technische voorschriften. Ik geef als voorbeeld de inrichting op de kruising van de Gestelsebaan en de Hoge Dreef. Om dit plateau over te gaan heb je bij wijze van spreken klimtouwen nodig.”

Daarom vragen we dat de gemeente Zoersel start met een inventaris van alle verhoogde inrichtingen op het grondgebied van de gemeente Zoersel waarin ook aangeduid staat of deze verhoogde inrichtingen voldoen of niet”, vult fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL en lid van de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit Tom Sleeuwaert aan.

Voor de partij kunnen de borden F87 en A14 alleen verwijderd worden in een vaste zone 30 en aan kruispunten die ’s nachts permanent verlicht blijven en bovendien voldoen aan de vereisten en technische voorschriften. h-EERLIJK ZOERSEL vraagt met dit punt ook dat de verhogingen die niet voldoen worden opgenomen in de meerjarenplanning, zodat ze zullen worden aangepakt de komende jaren.