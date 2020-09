h-EERLIJK ZOERSEL stelt vijf verkeersingrepen voor om dorpskern van Halle-Zoersel veiliger te maken emz

30 september 2020

20u43 2 Zoersel h-EERLIJK ZOERSEL stelt vijf verkeersingrepen voor om de doortocht in de dorpskern van Halle-Zoersel veiliger te maken. Die suggesties doet de politieke partij onder meer op basis van cijfers verzameld door een telraam, een klein verkeersmeettoestel. “We willen constructief meewerken aan concrete oplossingen voor een veiligere mobiliteit”, klinkt het.

Sinds eind 2019 heeft h-EERLIJK ZOERSEL een telraam geïnstalleerd in de zone 30 van Halle-Dorp. Dat kan onder meer de verkeersbewegingen, snelheid en het soort verkeer in kaart brengen. Uit de gegevens blijkt dat Halle-Dorp een druk bereden baan is. Tussen 1 januari en 30 juni 2020 passeerden er 922.807 voertuigen, waarvan 22,3 procent vrachtwagens en 77,7 procent auto’s. “Daarbij moeten we rekening houden met het effect van de coronamaatregelen. In normale omstandigheden zou het aantal voertuigbewegingen nog een stuk hoger gelegen hebben”, kadert de partij. 57,4 procent van de bestuurders hield zich niet aan zone 30. Onder hen reed 5,2 procent sneller dan 50 kilometer per uur, 1,26 procent of 9.000 voertuigen reed zelfs sneller dan 70 kilometer per uur in een zone 30.

Het doel van de partij is vooral om de dorpskern van deelgemeente Halle veiliger te maken voor zwakke weggebruikers en het snelheidsprobleem aan te pakken. Daarom doet ze een voorstel tot vijf concrete maatregelen.

Smileybordjes

Een eerste suggestie zijn bordjes aan de start van de bebouwde kom en de start van de zone 30. Daarop zou een groene, lachende smiley aangeven dat een bestuurder niet te snel rijdt; een rode, droevige smiley geeft aan dat een voertuig snelheid moet minderen. “Zowel langs de kant van Driesheide als langs die van de Berkenlaan start de bebouwde kom vroeger dan veel chauffeurs verwachten. Smileybordjes wijzen hen in ‘real time’ op de maximumsnelheid.”

“Ook bij de start van de permanente zone is dat zo. De cijfers van het telraam geven aan dat bijna zestig procent zich niet aan de opgelegde snelheid houdt. De aankondigingsbordjes vallen niet genoeg op. Smileybordjes zouden ook hier een positief effect hebben op de verkeersveiligheid.”

Daarop reageert schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde (N-VA) als volgt. “Een smileybordje werkt enkel sensibiliserend. Het heeft enkel invloed op wie er door wordt aangesproken. De bewoners van de Wandelweg hebben overigens verdeelde meningen over een smileybordje. Een bord plaatsen aan beide kanten van de zone 30 is niet voorzien in het budget.”

Rondpunt Watermolen-Driesheide

h-EERLIJK ZOERSEL zou het poorteffect door een wegversmalling ter hoogte van het kruispunt van de Krimveldweg met de Driesheide westelijker willen leggen. “Vanwege de ligging bij een oversteekplaats voor fietsers en de in- en uitrit van de Krimveldweg en de inrit van De Bergen ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties. Een rondpunt aan de vroegere site van Van Aerde zou een aangewezen alternatief zijn.”

Daarop zegt Van de Velde dat de huidige situatie een resultaat is van een werkgroep fietsnetwerk Halle-Zoersel, waar ook h-EERLIJK ZOERSEL aan deelnam. “Een rondpunt op het kruispunt Watermolen-Driesheide is een oud voorstel dat ten tijde van het transportbedrijf Van Aerde soelaas zou moeten brengen voor de verkeersafwikkeling rond het transportbedrijf. Toen het transportbedrijf verhuisde, werden de plannen voor de rotonde opgeborgen. Er werd gekozen voor een poort. Op de vergadering van de werkgroep fietsnetwerk Halle werd besloten ter hoogte van de Pier een zebrapad aan te leggen en het fietspad tussen de uitrit van De Bergen en de poort van de Krimveldweg te verbreden.”

Compacte rotonde toegangsweg vanuit Zandhoven

In het meerjarenplan van de gemeente is te lezen dat er een poorteffect zal komen voor het verkeer dat vanuit Zandhoven komt. h-EERLIJK ZOERSEL is echter voorstander van een compacte ronde, omdat die in tegenstelling tot een poorteffect sowieso een effect heeft op de snelheid. Die zou dan moeten komen in de bocht ter hoogte van de aankondigingsborden aan het kruispunt van de Berkenlaan met de Peggerstraat.

Volgens Van de Velde is daar niet voldoende plaats voor, ook niet voor een minimum rotonde. “Een rotonde moet aan minimale afmetingen voldoen. De draaicirkel voor vrachtwagens en grote landbouwvoertuigen is zeer belangrijk. Hoe er ook geschoven wordt met de draaicirkel, daarvoor zou er grond ingenomen worden.”

Slimme verkeerslichten op hoek Halmolenweg met Halle-Dorp

Verder stelt h-EERLIJK ZOERSEL voor om verkeerslichten met sensoren te plaatsen ter hoogte van het kruispunt van de Halmolenweg met Halle-Dorp. Lichten zouden op rood moeten springen als bestuurders te snel rijden op Halle-Dorp ter hoogte van de school. “Dit heeft een sterk ontradend effect.”

Met een sensor in de Halmolenweg, zou de verkeersafwikkeling van het schoolverkeer richting Halle-Dorp verbeterd worden volgens de partij. “Nu zijn bestuurders op Halle-Dorp niet verplicht om verkeer te laten uitrijden uit de Halmolenweg. Als het verkeerslicht op rood staat wanneer enkele auto’s staan aan te schuiven, moeten ze dit uiteraard wel doen. Dat zal het sluipverkeer via kleine straatjes in de schoolomgeving als de Zonstraat verminderen, aangezien automobilisten een gegarandeerde uitrij hebben.”

Het sluipverkeer in de wijk rond de school zou reeds verbeterd zijn door de knip in de Kerkhofweg. “Buurtbewoners - van wie ik er één ben - ondervinden geen problemen met sluipverkeer in de wijk rond de school. Het meeste verkeer rijdt aan en af via de Halmolenweg, parkeert op het Dorpsplein of komen te voet of met de fiets.”

Volgens Van de Velde heeft kan de ingreep een averechts effect hebben. “Het rood licht werkende op snelheidsmeting kan wel sensibiliserend werken en hardrijders tot snelheidsmindering dwingen. Maar door de hoofdbaan in het dorp te stremmen gaan we het verkeer in de wijken sturen in plaats van het verkeer uit te wijken te weren. Mensen rijden nu eenmaal liever dan stil te staan met hun voertuig, ook al moeten ze daarvoor rond rijden.”

Doorlopend fietspad in dorpskern

In zo goed als de hele dorpskern van Halle-Zoersel ligt een fietspad, met uitzondering van 450 meter tussen Vogelzang en Sint-Martinusstraat. “De verkeersintensiteit is echter te groot om gemengd verkeer op een veilige manier in te richten. Deze missing link moet dus opgelost worden.”

Schepen voor Mobiliteit Marc De Cordt (Groen) geeft aan dat het mobiliteitsplan verbetervoorstellen zou moeten doen. “Het studiebureau dat ons hierin begeleidt, heeft specifiek de opdracht gekregen om na te gaan hoe de doortocht door de dorpskern veiliger kan gemaakt worden voor voetgangers en fietsers. De experten komen tot de vaststelling dat de dorpskern in Halle tussen de Sint-Martinusstraat en de kerk te smal is voor een fietspad dat nog maar enigszins beantwoordt aan het vademecum voor fietsvoorzieningen.”

“Het studiebureau adviseert om geen te smal voetpad en te smal fietspad aan te leggen, maar te kiezen voor het zogenaamd ‘shared space’-principe. Dat houdt in dat er een voldoende breed voetpad wordt aangelegd, terwijl fietsers mee op de rijbaan rijden, maar de rijbaan wel ingericht wordt met het uitgangspunt dat de auto te gast is, wat onder meer in Kapellen het geval is. Dat is enkel mogelijk mits beperkt vrachtverkeer en een lage effectieve snelheid van dertig kilometer per uur. Het mobiliteitsplan wordt de komende maanden afgewerkt en komt dan op de gemeenteraad.”