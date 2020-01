h-EERLIJK ZOERSEL stelt twee verkeerstelramen ter beschikking van burgers emz

13 januari 2020

11u32 0 Zoersel De lokale partij h-EERLIJK ZOERSEL heeft twee verkeerstelramen aangekocht om ter beschikking te stellen van de burgers. Met de kleine meettoestellen kan het doorgaand verkeer op straat aan de hand van parameters als snelheid en hoeveelheid in kaart gebracht worden. Op basis van dat soort gegevens wil de partij concrete voorstellen ter verbetering doen op de gemeenteraad.

Op zijn nieuwjaarsreceptie heeft h-EERLIJK ZOERSEL uitgepakt met twee gloednieuwe telramen. De toestellen zijn in staat om verkeerstellingen uit te voeren en publiek te maken: ze kunnen meten hoeveel en welke soort voertuigen er passeren. Op die manier is een Telraam een handig middel om sluipverkeer in kaart te brengen. Verder is het technologisch snufje uitgerust om de snelheid van de passerende voertuigen te meten. Zo kunnen er data voor overdreven snelheid verzameld worden. De testcase van de partij bewees dat er op 31 december zestig procent van de voertuigen zich niet hield aan de zone 30 in Halle-Dorp.

Burgers

De oppositiepartij wil de aangekochte Telramen vooral ter beschikking stellen van burgers die het gevoel hebben veel last te ondervinden van sluipverkeer of overdreven snelheid in hun straat. Bij de inwoners van de gemeente kunnen de Telramen bevestigd worden aan de binnenkant van een raam op een van de verdiepingen met zicht op straat. De combinatie van een microcomputer, sensoren en een lage resolutie-camera zorgt ervoor dat de verkeerstellingen uitgevoerd worden. De data worden via een wifi-verbinding doorgestuurd naar de centrale databank.