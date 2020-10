h-EERLIJK ZOERSEL pleit voor proefproject met eenrichtingsverkeer in Karel Uytroevenlaan en Victorielaan emz

12 oktober 2020

22u25 0 Zoersel h-EERLIJK ZOERSEL pleit voor een proefopstelling met eenrichtingsverkeer in de Karel Uytroevenlaan en de Victorielaan in Sint-Antonius Zoersel. Die vraag komt er naar aanleiding van verkeerscijfers van een telraam in de Karel Uytroevenlaan. De oppositiepartij zal het voorstel op de gemeenteraad in oktober op tafel leggen.

De Karel Uytroevenlaan vormt een belangrijke verbinding tussen het dorp van Sint-Antonius en de hoofdweg tussen Sint-Antonius en Zoersel. De smalle straat krijgt dan ook heel wat verkeer te verwerken. Dat blijkt uit verkeerscijfers geregistreerd door een telraam in september, dat h-EERLIJK ZOERSEL in de straat installeerde op vraag van de bewoners. Op een weekdag gaat het gemiddeld om 2.392 auto’s en 479 grote voertuigen. “De straat wordt erg druk bereden”, zegt h-EERLIJK ZOERSEL. Ook heel wat fietsers passeren er: op een weekdag bedraagt het aantal gemiddeld 479.

Ook al moeten verkeersdrempels voor een matiging van de snelheid zorgen, volgens h-EERLIJK ZOERSEL worden er in de straat zelf geen maatregelen genomen om de veiligheid van fietsers te waarborgen. De bewoners kaartten in kader van een eerder openbaar onderzoek reeds het problematische sluipverkeer aan en stelden voor om van de Karel Uytroevenlaan en de parallel lopende Victorielaan eenrichtingsstraten te maken. “Gezien de cijfers is dat geen overbodige luxe”, aldus Jos Vekemans, voorzitter van h-EERLIJK ZOERSEL.

Inspraaktraject

Enkel de Karel Uytroevenlaan eenrichtingsverkeer maken zou volgens h-EERLIJK ZOERSEL geen oplossing bieden. “Wanneer maatregelen in één straat genomen worden, verplaatst het probleem zich soms naar andere straten”, zegt fractieleider Tom Sleeuwaert. Daarom zou een proefproject alvorens structurele maatregelen te nemen aangewezen zijn, net als bij de Oude Baan het geval was. “Na een bevraging bij de buurtbewoners werd een proefopstelling opgezet. Uit de evaluatie bleek dat een grote meerderheid van de bewoners de proefopstelling permanent wilde maken. Dat is ondertussen ook gebeurd.”

Dat inspraaktraject wenst h-EERLIJK ZOERSEL ook voor de Karel Uytroevenlaan en omliggende straten. “We willen voorstellen in deze proefperiode eenrichtingsverkeer in te richten in de Karel Uytroevenlaan van de Handelslei naar de Sint-Antoniusbaan en in de Victorielaan van de Zoerselsteenweg naar de Handelslei. Fietsers kunnen de twee straten nog wel in beide richtingen gebruiken. In een latere fase kan dan beslist worden om deze opstelling permanent te maken en extra maatregelen te voorzien om de fietsveiligheid te vergroten”, besluit Sleeuwaert.